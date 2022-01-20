Dünyaca ünlü manken Bella Hadid mutfağa girdi

20 Ocak 2022 Perşembe 11:33 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 11:33

Filistin asıllı dünyaca ünlü manken Bella Hadid sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Orta Doğu mutfağına merakı ile bilinen ünlü manken zaman zaman mutfağa da girerek hünerlerini sergilemekten de geri durmuyor.



Bella Hadid son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da dikkatleri kendisine çekti.

Depresyon ve akıl sağlığı ile ilgili açıklama ve fotoğraflarıyla gündem olan 25 yaşındaki Hadid, mutfağa girdi ve sarma yapmaya başladı.

24 milyondan fazla takipçisi olan Hadid'in videoları sosyal medyada gündem konusu oldu. Hadid'in yaprak sarması yaparken paylaştığı görüntüler takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Bu görüntüler Bella Hadid'in ilk mutfak paylaşımı değil. Hadid daha önce babası ile birlikte Los Angeles'taki evlerinde içli köfte, lahmacun, patlıcan salatası gibi yemeklerin yer aldığı paylaşımda bulunmuştu.