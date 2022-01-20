İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2022 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Magazin

Dünyaca ünlü manken Bella Hadid mutfağa girdi

Dünyaca ünlü manken Bella Hadid'in bir tencere yaprak sarması hazırladığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

20 Ocak 2022 Perşembe 11:33 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 11:33
ABONE OL

Filistin asıllı dünyaca ünlü manken Bella Hadid sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Orta Doğu mutfağına merakı ile bilinen ünlü manken zaman zaman mutfağa da girerek hünerlerini sergilemekten de geri durmuyor.

Bella Hadid son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da dikkatleri kendisine çekti.

Depresyon ve akıl sağlığı ile ilgili açıklama ve fotoğraflarıyla gündem olan 25 yaşındaki Hadid, mutfağa girdi ve sarma yapmaya başladı.

24 milyondan fazla takipçisi olan Hadid'in videoları sosyal medyada gündem konusu oldu. Hadid'in yaprak sarması yaparken paylaştığı görüntüler takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Bu görüntüler Bella Hadid'in ilk mutfak paylaşımı değil. Hadid daha önce babası ile birlikte Los Angeles'taki evlerinde içli köfte, lahmacun, patlıcan salatası gibi yemeklerin yer aldığı paylaşımda bulunmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.