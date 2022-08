Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncudan Türkiye çağrısı

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Crowe, "Ne kadar da büyüleyici ve güzel bir ülke. Türkiye'ye hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın." paylaşımında bulundu.

Dünyaca ünlü oyuncu Crowe'un gönderisi, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip paylaşıldı.

DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCU RUSSELL CROWE KİMDİR?



Yeni Zelanda doğumlu dünyaca ünlü aktör Russell Crowe, LA Confidential,, Gladyatör, Akıl Oyunları, Cinderella Man, Body of Lies ve Nuh Büyük Tufan gibi çok önemli filmlerde oynamıştır.

1964'te Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da doğan Crowe'un annesi Jocelyn ve babası John Alexander yemek şirketi işindeydi. 4 yaşında ailesiyle Sydney'e göç etti. Oyunculuğa küçük yaşlarda küçük rollerle burada başladı. 14 yaşında tekrar Yeni Zelanda'ya döndü, ancak aktörlük hayalleriyle lisedeyken okulu bıraktı. Bir süre müzikle ilgilendi. 21 yaşında tekrar Avustralya'ya giderek National Institute of Dramatic Art'ta eğitim almaya başladı.

80'li yılların sonuna doğru Avustralya sinemasında adını duyurmaya başladı. The Crossing ve Proof (1991) gibi Avustralya dönemi filmlerinde oyunculuğunu ispatlayan Crowe o yıllarda Avustralya Film Enstitüsü'nden çeşitli ödüller kazandı. Avustralya Televizyonu'ndaki çocuk şovu, onun Avusturalya ve çevresindeki ülkelerdeki tanınmasını sağlayan 'Romper Stomper' (1992) filmindeki rolü almasını sağlamıştır. 90'lı yılların ortasında Hollywood'a transfer olduktan sonra irili ufaklı rollerde oynamaya başladı.

1995'te Sharon Stone ve Gene Hackman ile birlikte oynadığı 'The Quick and the Dead' filmiyle birlikte starlar arasındaki yerini iyice sağlamlaştırmıştır.

Ancak onu dünya çapında tanınan bir yıldız yapan 'L.A. Confidential' filmindeki sert, agresif ve tutkulu polis Bud White tiplemesiydi. Fiziği bu tür rollere uygun olsa da 1999 yapımı The Insider gibi birçok filmde birbirinden çok farklı rollerle seyircinin karşısına çıktı. The Insider'la ilk Oscar adaylığını kazandı.

Ertesi yıl oynadığı Ridley Scott filmi Gladyatör, onu Hollywood süperstarları arasına soktu, Oscar ödülünün sahibi oldu. 2001 yapımı biyografik Akıl Oyunları (A Beautiful Mind) ile bir kez daha eleştirmenlerin olumlu eleştirilerini toplayan Crowe bu sefer Altın Küre Ödülü'nü kazandı. Sonraki yıllarda Cinderella Man, American Gangster, Body of Lies, Robin Hood (2010), Sefiller ve Man of Steel gibi filmlerde oynadı.

2014 yılında ilk yönetmenlik denemesini The Water Diviner filmiyle yaşamak üzere çalışmalara başladı, filmin çekimlerinin büyük bir kısmı Türkiye'de yapıldı.

Crowe, 2003'te Avustralyalı şarkıcı Danielle Spencer ile evlendi. Bu evlilikten Charles Spencer Crowe (d. 2003) ve Tennyson Spencer Crowe (d. 2006) adlı iki oğlu olmuştur. 2012'de çift ayrılmıştır.

Crowe Avustralya'da yaşamaktadır. Rugby hayranı olan ve çocukluğunda bu sporla ilgilenen Oscarlı oyuncu, Yeni Zelanda Rugby takımını desteklediğini, diğer spor dallarında ise Avustralya'nın ulusal takımlarını tuttuğunu açıklamıştır. Çok çabuk öfkelenmesiyle de bilinen Crowe, birçok sefer evinde ve dışarıda tartışmalarla anılmış, zaman zaman polis tarafından göz altına alınmıştır.