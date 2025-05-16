Dünyada bir ilk! Türk yapımı tank dizisi Siyah Bere geliyor

Gözü kara dört tankçının çatışmaların ortasındaki görev yolculuğunu konu alan "Siyah Bere", hem teknik detayları hem de duygusal derinliğiyle ses getirmeyi hedefliyor. Yapımın özel gösterimi Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen etkinlikle yapıldı. Etkinliğe Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Kuvvet Komutanları, TRT Yöneticileri, oyuncular, dizi yapım ekibi ve çok sayıda davetli katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, emeği geçen tüm personele ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'ya teşekkür etti. Güler, tüm dünyada risk ve tehditlerin arttığı kritik bir dönemden geçildiğine dikkati çekerek, "Bu hassas süreçte kahraman ordumuz ülkemizin güvenliği ve asil milletimizin huzuru için gece gündüz demeden her şartla görevini yapmaya çalışıyor. Ordumuzun göz bebeği, savaş meydanlarının şövalyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 'çelik kolu' tankçılarımız da en üst teknolojiye sahip sistemleriyle stratejik bir güç unsuru olarak faaliyetlerimizde başat rol oynuyor" şeklinde konuştu.

"TRT, YAPIMLARI İLE ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YERİNE GETİRİYOR"

Türk tankçısının dünyadaki emsalleri arasında seçkin bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Güler, tankçılar dahil ordunun tüm mensuplarının görevlerini başarıyla yerine getirirken sergiledikleri gayretlerin iyi anlaşılmasının ve bu mücadelenin kamuoyuna doğru aktarılmasının son derece önemli olduğunu söyledi. Güler, televizyon, dizi ve sinema sektörüne de bu konularda önemli sorumluluklar düştüğünü belirterek, "Ülkemizin güzide ve seçkin kurumu TRT'miz daha önce yaptığı çalışmalarla ve şimdi de 'Siyah Bere' dizisiyle bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiştir. Öyle ki bu özel yapım bir televizyon dizisi olmasının da ötesinde Mehmetçiğimizin cesaretini, yüksek özverisini, zorlu şartlar altındaki kararlılığını ve insani yönünü yansıtan önemli bir eser olma özelliğini taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

40 TANK, 13 ZIRHLI ARAÇ, 3 HELİKOPTER: SETTE SAVAŞ VARDI

Dizinin çekimlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 40 adet M60T tank, 2 adet ATAK helikopteri, 1 Sikorsky helikopteri, 10 adet KİRPİ, 2 adet Ambulans KİRPİ, Zırhlı Personel Taşıyıcılar ve çok sayıda askerî personel taşıma aracı kullanıldı. Final sahnesinde milli tank ALTAY yer aldı. Ayrıca patlama sahnesi için birebir ölçülerde bir M60T tankı ile kullanılan mühimmat ASFAT ve MKE işbirliği ile sanat ve dekor ekibi tarafından özel olarak üretildi. Mekânlar, atmosferler ve teknik ekipmanlar gerçek bir askerî operasyon ortamını andıracak şekilde kuruldu.

OYUNCULARA HER GÜN ASKERÎ EĞİTİM VERİLDİ

Gerçek çatışma ortamını yansıtmak için dizinin oyuncu kadrosu çekimler boyunca her gün askerî disipline uygun fiziksel eğitim aldı. Silah eğitimi, araç içi koordinasyon, saha taktikleri gibi detaylar üzerinden geçen bu hazırlık süreci, oyuncuların performanslarına doğrudan yansıdı. Aksiyonun temposu kadar karakterlerin inandırıcılığı da bu çalışmalarla güç kazandı.

Dizinin başrollerinde İlhan Şen (Tank Komutanı Volkan) ve Özge Gürel (Psikolog Nilgün) yer alırken, oyuncu kadrosunda ayrıca Saygın Soysal, Erkan Sever, Doğukan Polat, Osman Albayrak, Seyit Nizam Yılmaz, Açelya Devrim Yılhan ve Yiğit Yalkın gibi deneyimli isimler bulunuyor. Senaryosu Barış Erdoğan'a ait olan dizinin yönetmenliğini ise Yağız Alp Akaydın üstleniyor.

SAVAŞIN İÇİNDEN İNSAN HİKÂYESİ

"Siyah Bere", yalnızca çatışma sahneleriyle değil, görev ile vicdan arasındaki ince çizgide yürüyen askerî hikâyesiyle de öne çıkıyor. Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda gerçek araçlarla çekilen dizi, hem görsel gücü hem de hikâyesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.