ece dizdar kimin kızı

Ece Dizdar, Gölcük depreminin yıl dönümünde yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Henüz 17 yaşındayken anne ve babasının ölümüyle sarsılan Ece Dizdar, bir oyuncu tarafından evlatlık alındı. Peki Ece Dizdar kimdir, nereli, kaç yaşında ve kimin kızı? İşte hayatı ve kariyeri

ECE DİZDAR'DAN DUYGULANDIRAN DEPREM PAYLAŞIMI

Oyuncu Ece Dizdar, 1999'daki büyük Marmara depreminde kaybettiği ailesini ölüm yıl dönümlerinde paylaştığı fotoğraflarla andı.

"KALBIM HER SENE BIR VURUŞ AKSAR"

"17 rakamını sevmem. Ağustos kelimesini de. Böyle gün olmaz bence mesela. Kalbim her sene bir vuruş aksar. Ailenin kaybının bir doğal afet dolayısıyla oluşu, bu günün toplumun belleğinin bir parçası oluşu ilginç bir şey...

Her sene bu paylaşımı yapmak önce anlamsızlaşır, dersin ki ben kime anlatıyorum bunu, neden anlatıyorum...Sonra da dersin ki bu gizli bir klüp, depremde bir parçasını kaybedenlerin kabul edildiği bir klüp. Bir ses et sen yine de.

"HAYAT BIR DAHA HIÇ AYNI OLMADI"

Yüzüm güler benim bilirsiniz, sadece bu gün söylerim. Yavaş yavaş yaşıtlarımın ebeveynleri hastalanıyor, ölümler başlıyor, beni yeni anlamaya başlayanlar oldu bu yıllarda.

23 yıl önce bugün ailemi depremde kaybettim. Hayat bir daha hiç aynı olmadı. Ama bu bazen eskisinden daha güzel olduğu gerçeğini de değiştirmez. Klübün bütün üyelerine tek tek sarılırım."

ECE DİZDAR KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ece Dizdar, 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Denizaltılarda çalışan babasının görevi nedeniyle çocukluğu boyunca Türkiye'nin birçok şehrinde ve Pakistan, Belçika, İngiltere gibi ülkelerde yaşamıştır.

Oyunculuğa 12 yaşında Belçika'da okul kulüplerinin müzikallerinde oynayarak başladı. Ortaokul yıllarında müzikal oyunculuğu, ses ve dans üzerine eğitim aldı, 2 yıl boyunca çocuk konservatuvarı kapsamında sahneye çıktı.

Ece dizdar, henüz 17 yaşındayken 1999 Gölcül depreminde tüm ailesini kaybetti.

Usta oyuncu Hatice Aslan, kendisini evlatlık olarak alıp büyüttü.

Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde bitirdikten sonra Londra'ya taşınan oyuncu, ARTSED oyunculuk akademisinde burslu olarak oyunculuk eğitimini tamamladı ve profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı.

2008'den beri oyuncusu olduğu DOT Tiyatrosu'nda Vur/Yağmala/Yeniden, İki Kişilik Bir Oyun, Altın Ejderha gibi birçok tiyatro oyununda rol aldı. Ayrıca DOT için bazı oyunların çevirilerini yapmıştır.

Adını 2002 yılında oynadığı En Son Babalar Duyar televizyon dizisinde duyurdu. İstanbul'da Esir Şehrin İnsanları, Karakol, Al Yazmalım, Şubat, Güneşi Beklerken gibi birçok televizyon projesinde yer aldı. Ardından Onur Ünlü'nün yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı "Beş Kardeş" dizisinde "Taverna şarkıcısı Şevval" karakterini canlandırdı.

Profesyonel reklam ve tanıtım dublajcısıdır ve hâlâ İngiltere'de ve Türkiye'de tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında oyunculuk yapmaktadır.

ECE DİZDAR KİMİN KIZI?

Ece Dizdar, oyuncu Hatice Aslan'ın manevi kızı.

1999'daki Gölcük depreminin ardından Ece Dizdar'ı evlatlık alan Hatice Aslan, Ece Dizdar'ı nasıl evlatlık aldığını yıllar önce verdiği bir röportajda bu sözlerle anlatmıştı: "Ece Dizdar, gerçek annesi-babası ve tüm yakınlarını 1999'daki Gölcük depreminde kaybetti. O da deprem sırasında oradaymış. Ben Ece'yi evlatlık aldım. Bana geldiğinde 16 yaşındaydı. Kızım, yavrum o kadar kötüydü ki, günlerce, aylarca, yıllarca birlikte ağladık. Onun üzüntüsü benim de üzüntüm oldu. Her şeyi beraber atlattık"

MERVE VE ECE DİZDAR KARDEŞ Mİ?

Oyuncu Merve Dizdar ile Ece Dizdar kardeş değiller.

Ece Dizdar Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

ECE DİZDAR HANGİ DİZİ-FİLMLERDE OYNADI?

En Son Babalar Duyar

Esir Şehrin İnsanları

Hayalet

Karakol

Al Yazmalım

Güneşi Beklerken

Arkadaşlar İyidir

Menajerimi Ara

Siyah Beyaz Aşk

Hekimoğlu

Yasak Elma

Gizli Aşk

Simbiyotik

Çekmeceler

Ruh İkizi