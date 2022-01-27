27 Ocak 2022 Perşembe 10:10 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 10:10

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti. Ece Erken'in eşi Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi olan Mahmutyazıcıoğlu'nun Ece Erken'le ne zaman evlendiği de merak edilen konular arasında yer aldı. Peki Ece Erken Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, neden öldü? Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gece saatlerinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Olay Bakırköy, Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cümbüş Sokakta bir balıkçıda bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi.

Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü de kurşunların hedefi oldu. Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine Haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ECE ERKEN'İN EŞİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Sunucu Ece Erken'in eşi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş 'ın eski yönetim Kurulu üyesidir.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu boşanmasının ardından ünlü sunucu Ece Erken ile 2021 yılında hayatını birleştirmişti.

Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığı görevinde bulundu. Ece Erken ile evliliği ile son dönemlerde magazin gündeminde de yer alan Şafak Mahmutyazıcıoğlu avukatlık yapıyordu.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU VE ECE ERKEN NE ZAMAN EVLENDİ?

Ece Erken ve Mahmutyazıcıoğlu, 2021 yılının Haziran ayında nikah masasına oturmuştu.

Geçtiğimiz yıl evlenen Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah fotoğrafını paylaşıp mutlu haberi sosyal medyadan şöyle duyurmuştu:

"Herkese selam, biz evlendik... Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz."

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.