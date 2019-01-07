Ece Erken kimdir Demet Akalın için ne dedi? Ece Erken ve Demet Akalın kaç yaşında nereli? soruların yanıtları magazin gündeminde araştırılan konular arasında. Bugün Ece Erken, Demet Akalın'ı ifşa etti canlı yayında ateş püskürdü! Beyaz TV'de hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında bugün, Ece Erken Demet Akalın için herkesi şok edecek açıklamalarda bulundu. Ece Erken'in oğlu Eymen Uçar'ın babası Serkan Uçar ve ailesi ile ilgili Demet Akalın'ın söylediklerini canlı yayında tüm detayları açıkladı. Demet Akalın'ın tapelerinde ifşa etmekle tehdit eden Ece Erken bomba açıklamalarda bulundu. 23 Nisan 1972 tarihinde Kocaeli, Gölcük'de doğan Demet Akalın ilköğretim ve lise öğrenimini Gölcük'te bitirdi. Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesinden mezun oldu. İlkokul yıllarında gazeteci ya da öğretmen olma hayalleri kurardı. Ece Erken, 11 Mayıs 1978 tarihinde Çorlu’da doğmuştur.Aslen Samsun’ludur. Babası subay olduğundan tayinlerden dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı. Liseyi İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesinde bitirdi. Ece Erken ve Demet Akalın ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde ulaşabilirsiniz..

Ece Erken bu gün sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz Programında Şarkıcı Demet Akalın'a ağır sözlerle tehdit edip ateş püskürdü. Erken canlı yayında şunları söyledi:

"Beni yıllardır tanıyorsunuz,ben özel hayatımla ilgili gereken zamanda konuşurum biliyorsunuz. Ama bu gün en şeffaf halimle konuşacağım en saf halimle konuşacağım. 40 yaşındayım bir tane evladım var 3,5 yaşında. Maalesef Uçar olan bir biyolojik babası var. Serkan Uçar oğluma babalık yapmıyor. Şuanda ben Serkan Uçar, annesi Halime Uçar ve elti Güldeniz Uçar ile mahkemeliğim."

Neden mahkemelik olduğunu ise Erken şu sözlerle açıkladı "Öfke kontrolü olmayan çocuğumun babası Serkan Uçar Eylem'i evinde yatılı olarak istiyor. Daha önce Güldeniz Uçar(elti) ve Serkan Uçar başka magazin programlarında yazışmalarını görmüşsünüzdür benden ne kadar nefret ettiklerini. Ben çocuğumu bu ailede yatılı kalmasını istemiyorum. Eğer mahkeme böyle bir karar verirse başımın üstüne. Ama çocuğumu Uçar ailesiyle sadece uzmanlar gözetiminde görüştürmek istiyorum. Sadece bir nafaka var nafakayı da 3 ayda bir alıyorum. Serkan Uçar nafakayı da çok gördü nafaka indirimine gitti o davada devam ediyor. "

DEMET AKALIN BU OLAYIN NERESİNDE?

Ece Erken'in iddiasına göre Demet Akalın bundan 2 ay önce sabahın 8'de cep telefonuna mesaj atıyor ve Güldeniz Uçar (Ece Erken'in eltisi, Serkan Uçar'ın abisinin eşi) ile ilgili diyor ki "Bu aile senden ne istiyor. Yüze yakın bir çok sahte hesap açmış bir çok magazin sitesinde seninle ilgili hakaretler ediyor"

Ecer Erken ayrıca Demet Akalın'ın bu ailenin başka bir aileyi dolandırdığını mesajlarında söylediğini aktardı ve ilk defa duyduğum olay değil diyede sözlerine ekleyip Demet Akalın ile yaptığı mesajlaşmayı canlı yayında paylaştı.

Buraya kadar her şey normal gelebilir ama Ece Erken'in asıl sinirlendiği olay ise Demet Akalan'ın Serkan Uçar ve ailesiyle ilgili bu kadar laflar söyleyip sonra sosyal medyadan yakınlaşması ve takibe alması.

Demet Akalın'ın Serkan Uçar ve ailesiyle yakınlaşmasına sinirlenen Ece Erken canlı yayında Akalın'a "2 ay önce Serkan Uçar ve ailesi hakkında bana bunları söyleyen Demet Akalı dün Serkan uçar ve yengesi Güldeniz Uçar'ı sosyal medyadan takibe alıyor ve onlarla yazışıyor. Ben insanların bu kadar kötü olduğunu düşünemiyordum ama o kadar kötüler ki! Evladım söz konusu olmasa yine konuşmazdım. Demet Akalın'ın gerçek yüzü bu ama. Gülben Ergen ile kavga etti ilk işi Erhan Çelik'i takibe almak oldu.Erhan Çelik'in sözlerini paylaştı sayfasında.

-Ben her zaman diyorum bu camiada dostluk yoktur diye. Demet Akalın, İbrahim Kutluay ile kavga edip evden atılınca evimi açtım. Evimi açtığım için o anki sevgilim sonra eşim oldu Tuncer Öztarhan benden ayrıldı. Nedenini anlatayım mı Demet Akalın? Mahkemelik olduk senle. Mahkemeyi geri çektin.Neden mahkemeyi de geri çektiğini anlatayım mı? Tapeler felan...Hadi o zaman hodri meydan her şeyi konuşalım.Sen şuan mahkemelik olduğum ve dolandırıcı olduğunu söylediğin ailenin 'senden nefret ediyor,her gün senle yatıp kalkıyor hastalık derecesinde sana düşman' dediğin aileyi takibe alıyorsun ve sonrada diyorsun ki'biz eski dostuz' Hadi bakalım mahkemede hepsinin hesaplayacak,hepsine cevap vereceksiniz. Benle yazışmasını önce çıkartacağız sonrada ne kadar eski bir dost olduğunu bir ispatla bakalım"

Demet Akalın ile ilgili zehir zemberek sözlerine devam eden Ece Erken " İnsanların ekmeğiyle oynadığını biliyorum, insanların namusuyla oynadığını biliyorum, İnsanların şerefiyle oynadığını biliyorum bana yapma! Sen Uçar ailesiyle ilgili 2 ay önce ne iftiralar ne iftiralar attın...Doğruysa çıkacak her şeyi söyledin her şeyi. Şimdide takibe alıp eski dost olduğunu mu söylüyorsun? Yapma Demet Akalın. Tüm Türkiye gerçek yüzünü öğrenmesin yapma. Yapma şarkılarınla gündeme gel. Başkaların ailelerine bulaşma" dedi.

Demet Akalın cephesinde ise Ece Erken'in bu iddialarına henüz bir cevap gelmedi.

ECE ERKEN KİMDİR?

Ece Erken, 11 Mayıs 1978 tarihinde Çorlu’da doğmuştur.Aslen Samsun’ludur. Babası subay olduğundan tayinlerden dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı. Liseyi İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesinde bitirdi. Babasıyla annesi ayrıldı; Ece Erken, annesiyle Beşiktaş’da Polat Residence’da yaşıyor. Bir abisi var.Sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs’ta Bayrak Radyo Televizyonunda başladı. Sonra sırasıyla; Ankara’da Radyo Vizyon’da ve Radyo Genç’te çalıştı. Ardından İstanbul’a geldi ve Kral TV’de işe başladı. Kral TV’den sonra ise, Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva’da çalıştı.



Televizyonculuk kariyerine ilk Star Tv’de başladı. Daha sonra, Kanal 6, Number One TV, Genç TV’de çalıştı. 4 yıl Show TV’de program yaptı. Kanal 1′de sunuculuk yaptı. ATV'de “Mavi Şeker” adlı programın sunuculuğunu yaptı. ATV'de Enbe Orkestrası ile birlikte “Enbeyaz Geceler” adlı programın sunuculuğunu yaptı. FOX TV'de "Aç Aç Kazan" adlı programı sundu. 2011 yılında ise Kanaltürk 'te Davut Güloğlu ile “Hayata Gülerken” adlı eğlence programını sundu.

Beyaz TV'de yayınlanan “Tatlım Benim” adlı programı sundu.2000 yılında TGRT kanalında oynayan “Nilgün” dizisinde başrolde oynadı. “Lise Defteri “adlı dizide Nil rolünde oynadı.Ece Erken, 2012 yılında Ortadoğu'nun en önemli kahve markalarından "Mahmood Coffee"nin yeni reklam yüzü oldu.Ece Erken, 1 Eylül 2008' tarihinde Tuncer Öztarhan'la evlendi. 2009'da boşandılar. 24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir'de evlendi. 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı.

DEMET AKALIN KİMDİR?



23 Nisan 1972 tarihinde Kocaeli, Gölcük'de doğan Demet Akalın ilköğretim ve lise öğrenimini Gölcük'te bitirdi. Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesinden mezun oldu. İlkokul yıllarında gazeteci ya da öğretmen olma hayalleri kurardı. O zamanki Üniversite sınavı şartları günümüze göre daha zor olduğu için hayalleri suya düştü. Annesinin elinden tutmasıyla soluğu Yaşar Alptekin'in Mankenlik kursunda aldı ve arkası geldi.



1990 senesinde Mayo Güzeli seçildi. Ardından Neşe Erberk ajansta mankenlik yapmaya başladı. Hani o zamanlarda mankenlik ciddi ve iyi bir meslekti. Büyük performansla mesleğini sürdürürken bir gün sesinin güzelliğinin farkına vardı ve mankenlikte zirvedeyken "hadi bir de şarkı söyliyim" dedi ve en iyi gazinolarda dev isimlerin kadrosunda başladı yeni mesleğini icra etmeye..



Başardığını düşündüğü bir zamanda "hadi bir albümün olsun" dedi ve "SEBEBİM" adlı albümünü piyasaya çıkardı, işler yolunda gitti yani başarıya bir başarı daha eklendi ve artık mankenliği bırakıp tamamen şarkı söylemeyi seçti. Daha sonra da "SENİN ANAN GÜZEL Mİ?" dedi ve ilk single çalışmasını çıkardı. O ekstra senin bu exstra benim derken artık sahnelerin bir parçası oldu. Sonrası mı? "UNUTTUM" dedi ve 3. albüm çalışmasını müzik severlerin beğenisine sundu. Ehhh iyi de tepkiler aldı ve kendini bir kez daha kanıtlamış oldu. Bu kız da okuyor ya dedirtti.....



Uzun ve sıkı bir çalışma sonunda, nihayet beklediğimize değen radyolarda ve clublerde en çok istek alan albümü "BANANE" ile Türkiye'de hala konuşulmaya devam ediyor. Demet Akalın 2006 yılında çıkardığı “Kusursuz 19” albümünü için MÜ-YAP'tan altın ödül aldı. Yine 2006 yılında Kral TV Video Müzik Ödüllerinde "Afedersin" adlı şarkısı ile "En İyi Pop Kadın Sanatçı" ve "Yılın Şarkısı" ödülünün sahibi olmuştur. Bunlardan başka daha bir çok ödül sahibidir.



Mankenlik döneminde de, adını ülkeye duyuran Demet Akalın, İbrahim Kutluay ile olan uzun birlikteliği ile de magazin haberlerinde bol bol yer aldı. İlk evliliğini Oğuz Kayhan ile Temmuz 2006 yılında yapan Akalın üç ay sonra boşandı. İkinci evliliğini Önder Bekensir ile 22 Ocak 2010 tarihinde yapan Demet Akalın'ın bu evliliği de yalnızca 7 ay sürdü ve 27 Temmuz 2010 tarihinde boşandılar. 23 Nisan 2012 tarihinde Okan Kurt ile dünya evine giren Demet Akalın'ın bu evlilikten "Hira" adını verdiği bir kızı bulunmaktadır.







OKAN KURT KİMDİR?



Ünlü şarkıcı Demet Akalın'la yaptığı evlilik sonrası magazin basınında ismi sıklıkla duyulmaya başlayan ünlü iş adamı Okan Kurt'un kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. İşte, Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt hakkında merak edilen tüm detaylar...



Aslen Gaziantep kökenli olan Okan Kurt, 1982 yılında Mersin’de dünyaya geldi. Küçük yaşlardan beri ailesinin işleri dolayısıyla ticaretin içinde olan Okan Kurt bir süre ABD'de eğitim aldı. Bir dönem İtalya'da da yaşayan Kurt, Kendi camiasında başarılı bir iş adamı olarak tanınıyor. Varlıklı bir aileden gelen Okan Kurt, küçük yaşlardan beri iç içe olduğu ticaret hayatına devam ediyor.



2012 yılında görkemli bir düğün ile ünlü pop sanatçısı Demet Akalın ile hayatını birleştirdi. Türkiye’nin en çok konuşulan çiftlerinden olan Demet Akalın - Okan Kurt çiftinin bu evlilikten 2014 yılında "Hira" adını verdikleri bir kızı doğdu.



İş adamı olarak bilinen Okan Kurt, eşi Demet Akalın’ın "Şerefime Namusuma" şarkısının klibinde oynadı, bu klip uzun süre konuşuldu. Çift ünlü komedyen Şahan Gökbakar’ın ‘Osman Pazarlama’ filminde konuk oyuncu olarak yer aldı. İkilinin sahnesi filmin en çok konuşulan anlarından oldu.