Ece Erken, geçtiğimiz Ocak ayında silahlı saldırı sonucu kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu ilk evlilik yıl dönümlerinde andı. Sosyal medyada duygusal bir paylaşım yapan Ece Erken, "Beraber öleceğimi düşündüğüm adama 'Evet' demiştim" yazdı. İşte o paylaşım

"BERABER ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜĞÜM ADAMA 'EVET' DEDİM"

Ece Erken, eşiyle ilk evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından kutladı. Nikah anlarında çekilen videoları Instagram'dan paylaşan ünlü isim, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

4 haziran 2021... Ömrümün sonuna kadar olacağımı, beraber yaşlanıp, beraber öleceğimizi düşündüğüm adama, adam gibi adama 'Evet' dedim. Çok sade, kendi halimizde, kendi aramızda kıydığımız nikahımızla... Canımın canı yanıyordu o gün. Akrabasına kanser teşhisi konmuştu. Çiğdem ablasına... O yüzden ne kutlama yaptık, ne sizinle paylaştık. Taa ki Çiğdem ablasının test sonuçları güzel çıkana kadar. Sır gibi sakladım. Ailelerimizle kutlayamadık. 'Kanser hastalığı varken, eğlendi, evlendi' demesinler diye... Gerçi Şafak'a onun olduğu kadar vefalı tek kişi olmadı ama o hep vefalıydı. Bizim bugün evlilik yıl dönümümüz... Katiller, sebebiyet verenler, para peşinde olanlar olmasa biz bugün yine beraberdik. Canım Şafak'ım biliyorum ki kemiklerini sızlattılar. Şerefsizlik, vefasızlık yaptılar. Bunlar seni çok üzmüştür ama Rabbim'in adaleti şaşmaz. Çok sevdim seni, çok... Oğluma baba, bana her şeydin. Rabbim mekanını cennet etmiştir inşAllah...

ECE ERKEN ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU İLE NE ZAMAN EVLENDİ

Ece Erken 2021 Haziran ayında uzun süredir aşk yaşadığı avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturdu.