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Magazin

Ece Erken'den yürek yakan paylaşım

Eşinin ölümü ile sarsılan Ece Erken'den saatler sonra ilk paylaşım geldi. Ece Erken, öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na sarıldığı pozu takipçileri ile paylaştı.

DHA28 Ocak 2022 Cuma 12:30 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 13:14
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Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu önceki gece Bakırköy'de bir balık restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşinin ölümü ile sarsılan Ece Erken'den saatler sonra ilk paylaşım geldi.

Ece Erken 7 ay önce evlendiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze bilgilerini yayınladı. Erken, sonrasında ise eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na sarıldığı pozu takipçileri ile paylaştı.

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