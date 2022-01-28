Ece Erken'in büyük acısı... Gözyaşlarına boğuldu

IHA 28 Ocak 2022 Cuma 15:33 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 15:54

Dün gece İstanbul'dan Rize'nin Fındıklı ilçesine getirilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Fındıklı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı ilçe merkezindeki Merkez Camii'ne getirildi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesinin getirilmesinin ardından taziyeleri kabul etmek için kendilerine tahsis edilen Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'nden eşi ünlü sunucu Ece Erken, kayınpederi babası Akif ve kayınvalidesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu yürüyerek camiye geçti.

Ece Erken, eşinin tabutunun başına geçerek tabuta sarılıp gözyaşı dökerken, arkadaşları kendisini güçlükle teskin etti. Anne Hacer Mahmutyazıcıoğlu da oğlunun tabutu başında gözyaşı dökerken, Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman da camiye gelerek aileye taziyelerde bulundu.

SİLAHLI SALDIRI SONUCU ÖLDÜRÜLEN AVUKAT ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İstanbul Bakırköy'de önceki gece uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü eski yönetim kurulu üyesi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu bugün memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dün gece İstanbul'dan Rize'nin Fındıklı ilçesine getirilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Fındıklı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı ilçe merkezindeki Merkez Camii'ne getirildi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cami avlusundaki tabutunun başında eşi ünlü sunucu Ece Erken, babası Akif ve annesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu uzun süre gözyaşı döktü.

Cenaze namazına Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Fikret Orman ile yakınları katılırken, ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Mahmutyazıcıoğlu, Hürriyet Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.