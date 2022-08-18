Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ocak ayında Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin dava başladı. Davanın basına yansımasının ardından "Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir,neden vuruldu?" gibi sorular gündeme geldi. İşte konu hakkında merak edilenler

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU NEDEN VURULDU?

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin 20 sanıklı dava bugün Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülmeye başlandı.

Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ve abisi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile avukatları da duruşmada hazır bulundu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ateş eden Kadir Yasak savunmasında olay günü yaşananları anlattı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mekanında bir para anlaşmazlığı nedeniyle görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden sanıklar, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kendilerine küfür ettiklerini iddia etti.

Sanık Kadir Yasak, savunmasında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kasten öldürmediğini belirtti.

Kadir Yasak, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na nasıl ateş ettiğini anlatırken Ece Erken fenalaşıp bayıldı. Fenalaşan Ece Erken düşerken başını sandalyeye çarptı. Mahkeme salonundan çıkartılan ünlü sunucu kontrol için hastaneye götürüldü.

Duruşma bugün görülmeye devam edilecek.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu boşanmasının ardından ünlü sunucu Ece Erken ile 2021 yılında hayatını birleştirmişti. Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığı görevinde bulundu. Ece Erken ile evliliği ile son dönemlerde magazin gündeminde de yer alan Şafak Mahmutyazıcıoğlu avukatlık yapıyordu.

Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Vurulduktan sonra hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ECE ERKEN İLE 7 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah fotoğrafını paylaşıp mutlu haberi sosyal medyadan şöyle duyurmuştu:

"Herkese selam, biz evlendik... Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz."