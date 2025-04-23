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Magazin

Ece Mumay'dan evlilik açıklaması: Benim için daha erken

Kuruçeşme'de görüntülenen Ece Mumay, hem kariyeri hem de özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Yeni klibi için yoğun bir spor ve diyet programına giren Mumay, evlilikle ilgili sorulara da yanıt verdi.

Haber Merkezi23 Nisan 2025 Çarşamba 15:08 - Güncelleme:
Ece Mumay'dan evlilik açıklaması: Benim için daha erken
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Şarkıcı Ece Mumay, geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de bulunan bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet gerçekleştiren Ece Mumay, yakın zamanda çekeceği kritik bir klip için yoğun bir spor ve diyet programı uyguladığını belirtti.

"Fit olmam gerekiyor. Yediğime içtiğime dikkat ediyorum" diyen Mumay, hayranlarına da yaz aylarında çıkacak yeni projeleriyle sürprizler yapacağının sinyalini verdi. Mumay, yakında çıkacak bir düet şarkısının müjdesini de vererek "Yaza bomba gibi düşecek bir proje ile karşınızda olacağız. Çok güzel bir düet olacak" sözleriyle heyecanını paylaştı.

Özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt veren Mumay, şu an hayatında kimse olmadığını belirterek "Hayatımda sizlerle paylaşacağım olgunluğa erişecek bir ilişkim olursa bunu mutlulukla paylaşırım" dedi. Evlilik konusundaki düşüncelerini de paylaşan şarkıcı, "Çok tatlı çok kutsal bir şey ama çok iyi anlaştığın biriyle evlenmelisin. Seni her dünyada anlayabilecek birisi olmalı. Benim için şu an çok erken" ifadelerini kullandı.

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