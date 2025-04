Ece Mumay'dan evlilik açıklaması: Benim için daha erken

Şarkıcı Ece Mumay, geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de bulunan bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet gerçekleştiren Ece Mumay, yakın zamanda çekeceği kritik bir klip için yoğun bir spor ve diyet programı uyguladığını belirtti.

"Fit olmam gerekiyor. Yediğime içtiğime dikkat ediyorum" diyen Mumay, hayranlarına da yaz aylarında çıkacak yeni projeleriyle sürprizler yapacağının sinyalini verdi. Mumay, yakında çıkacak bir düet şarkısının müjdesini de vererek "Yaza bomba gibi düşecek bir proje ile karşınızda olacağız. Çok güzel bir düet olacak" sözleriyle heyecanını paylaştı.

Özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt veren Mumay, şu an hayatında kimse olmadığını belirterek "Hayatımda sizlerle paylaşacağım olgunluğa erişecek bir ilişkim olursa bunu mutlulukla paylaşırım" dedi. Evlilik konusundaki düşüncelerini de paylaşan şarkıcı, "Çok tatlı çok kutsal bir şey ama çok iyi anlaştığın biriyle evlenmelisin. Seni her dünyada anlayabilecek birisi olmalı. Benim için şu an çok erken" ifadelerini kullandı.