Ece Seçkin kimdir, kaç yaşında, nereli? Ece Seçkin boyu kaç, evli mi? Sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. TV8’de 'EYS Show'a katılan şarkıcı Ece Seçkin, açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekerek sosyal medyada trend oldu. Ece Seçkin, İspanyol yıldız Enrique Iglesias ile düet yaptıklarını ve önümüzde ki aylarda bu düetin yayınlanacağı müjdesini veren şarkıcı, "Ben ona değil, o bana ulaştı. Ben nasıl ulaşayım ona. İnternet üzerinden şarkılarıma denk gelmiş ve beğenmiş. Onlarda bize ulaştılar. Tabi böyle bir düet teklifi gelince bende hemen kabul ettim. Hem İngilizce hemde Türkçe okudum güzel oldu. Fakat daha fazla bilgi vermem yasak olduğu için şu anda sadece bu kadarını söyleyebiliyorum. " şeklinde konuştu. YouTube'daki şarkılarının tıklanmasının fake olduğu yorumlarını asla kabul etmediğini vurgulayan Seçkin, "Bakıyorlar Jennifer Lopez 60 milyon izlenmiş. Ben 120 milyon izlenmişim. Hemensahte izlenme yorumları geliyor. Yani geçtim yapacak birşey yok, Jennifer Lopez'i geçtim ve ondan çok dinlendim" ifadelerini kullandı. İşte haberimizin detayları…

"YANLIŞLIKLA HUKUK FAKÜLTESİNİ KAZANDIM"

Şarkıcılık dışında hukuk fakültesi öğrencisi olan Ece Seçkin, neden bu bölümü seçtiğini açıkladı: "Aslında hukuk fakültesini yanlışlıkla kazandım. Çevremde arkadaşlarım sürekli böyle ders çalışıyorlar ve iyi yerlere geliyorlardı. Ben de biraz hırslı bir insanımdır. Bende o dönemde baya ders çalıştım. 'Nasıl olsa kazanamam' diyerek girdiğim sınavda, hukuk fakültesini kazandım. Fakat şu anda dondurdum.

"SAHNEDE SÖYLEDİĞİM ŞARKILARI SÖYLEMEK YÜREK İSTER"

Yıldız Tilbe'nin tribute albümden seslendirdiği 'Vazgeçtim' şarkısı için aldığı yorumları hatırlatan Ece Seçkin, "Benim sahnede söylediğim hareketli şarkıları, bu tonda ve dans ederek söylemek gerçekten yürek ister. Öyle o kadar kolay değil gerçekten" açıklamasında bulundu.

YouTube'daki şarkılarının tıklanmasının fake olduğu yorumlarını asla kabul etmediğini vurgulayan Seçkin, "Bakıyorlar Jennifer Lopez 60 milyon izlenmiş. Ben 120 milyon izlenmişim. Hemensahte izlenme yorumları geliyor. Yani geçtim yapacak birşey yok, Jennifer Lopez'i geçtim ve ondan çok dinlendim" ifadelerini kullandı.

"ENRIQUE IGLESIAS BENİ DUET İÇİN ÇAĞIRDI"

İspanyol yıldız Enrique Iglesias ile düet yaptıklarını ve önümüzde ki aylarda bu düetin yayınlanacağı müjdesini veren şarkıcı, "Ben ona değil, o bana ulaştı. Ben nasıl ulaşayım ona. İnternet üzerinden şarkılarıma denk gelmiş ve beğenmiş. Onlarda bize ulaştılar. Tabi böyle bir düet teklifi gelince bende hemen kabul ettim. Hem İngilizce hemde Türkçe okudum güzel oldu. Fakat daha fazla bilgi vermem yasak olduğu için şu anda sadece bu kadarını söyleyebiliyorum" şeklinde konuştu.