Ece Seçkin kimdir, kaç yaşında, nereli? Ece Seçkin boyu kaç, evli mi?
TV8’de 'EYS Show'a katılan şarkıcı Ece Seçkin dikkat çeken açıklamalarda bulunarak trend oldu. Ece Vatandaşlar, ‘Seçkin kimdir, kaç yaşında, nereli? Ece Seçkin boyu kaç, evli mi?’ sorularına internette arama sayfalarında yanıt arıyor. Şarkıcılık dışında hukuk fakültesi öğrencisi olan Ece Seçkin, neden bu bölümü seçtiğini belirten Ece Seçkin, 'Aslında hukuk fakültesini yanlışlıkla kazandım. Çevremde arkadaşlarım sürekli böyle ders çalışıyorlar ve iyi yerlere geliyorlardı. Ben de biraz hırslı bir insanımdır. Bende o dönemde baya ders çalıştım. 'Nasıl olsa kazanamam' diyerek girdiğim sınavda, hukuk fakültesini kazandım. Fakat şu anda dondurdum' ifadelerini kullandı. Haberimizin detayları aşağıda…
Ece Seçkin kimdir, kaç yaşında, nereli? Ece Seçkin boyu kaç, evli mi? Sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. TV8’de 'EYS Show'a katılan şarkıcı Ece Seçkin, açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekerek sosyal medyada trend oldu. Ece Seçkin, İspanyol yıldız Enrique Iglesias ile düet yaptıklarını ve önümüzde ki aylarda bu düetin yayınlanacağı müjdesini veren şarkıcı, "Ben ona değil, o bana ulaştı. Ben nasıl ulaşayım ona. İnternet üzerinden şarkılarıma denk gelmiş ve beğenmiş. Onlarda bize ulaştılar. Tabi böyle bir düet teklifi gelince bende hemen kabul ettim. Hem İngilizce hemde Türkçe okudum güzel oldu. Fakat daha fazla bilgi vermem yasak olduğu için şu anda sadece bu kadarını söyleyebiliyorum. " şeklinde konuştu. YouTube'daki şarkılarının tıklanmasının fake olduğu yorumlarını asla kabul etmediğini vurgulayan Seçkin, "Bakıyorlar Jennifer Lopez 60 milyon izlenmiş. Ben 120 milyon izlenmişim. Hemensahte izlenme yorumları geliyor. Yani geçtim yapacak birşey yok, Jennifer Lopez'i geçtim ve ondan çok dinlendim" ifadelerini kullandı. İşte haberimizin detayları…
"YANLIŞLIKLA HUKUK FAKÜLTESİNİ KAZANDIM"
Şarkıcılık dışında hukuk fakültesi öğrencisi olan Ece Seçkin, neden bu bölümü seçtiğini açıkladı: "Aslında hukuk fakültesini yanlışlıkla kazandım. Çevremde arkadaşlarım sürekli böyle ders çalışıyorlar ve iyi yerlere geliyorlardı. Ben de biraz hırslı bir insanımdır. Bende o dönemde baya ders çalıştım. 'Nasıl olsa kazanamam' diyerek girdiğim sınavda, hukuk fakültesini kazandım. Fakat şu anda dondurdum.
"SAHNEDE SÖYLEDİĞİM ŞARKILARI SÖYLEMEK YÜREK İSTER"
Yıldız Tilbe'nin tribute albümden seslendirdiği 'Vazgeçtim' şarkısı için aldığı yorumları hatırlatan Ece Seçkin, "Benim sahnede söylediğim hareketli şarkıları, bu tonda ve dans ederek söylemek gerçekten yürek ister. Öyle o kadar kolay değil gerçekten" açıklamasında bulundu.
YouTube'daki şarkılarının tıklanmasının fake olduğu yorumlarını asla kabul etmediğini vurgulayan Seçkin, "Bakıyorlar Jennifer Lopez 60 milyon izlenmiş. Ben 120 milyon izlenmişim. Hemensahte izlenme yorumları geliyor. Yani geçtim yapacak birşey yok, Jennifer Lopez'i geçtim ve ondan çok dinlendim" ifadelerini kullandı.
"ENRIQUE IGLESIAS BENİ DUET İÇİN ÇAĞIRDI"
İspanyol yıldız Enrique Iglesias ile düet yaptıklarını ve önümüzde ki aylarda bu düetin yayınlanacağı müjdesini veren şarkıcı, "Ben ona değil, o bana ulaştı. Ben nasıl ulaşayım ona. İnternet üzerinden şarkılarıma denk gelmiş ve beğenmiş. Onlarda bize ulaştılar. Tabi böyle bir düet teklifi gelince bende hemen kabul ettim. Hem İngilizce hemde Türkçe okudum güzel oldu. Fakat daha fazla bilgi vermem yasak olduğu için şu anda sadece bu kadarını söyleyebiliyorum" şeklinde konuştu.
ECE SEÇKİN KİMDİR?
12 Eylül 1991 tarihinde dünyaya gelen Ece Seçkin, müzik hayatına 3 yaşında piyano öğretmeni olan annesiyle birlikte başladı. Sadece piyano ve solfej üzerine müzik çalışmalarını sürdürürken, 1998 yılında girdiği konservatuvar sınavında, piyano bölümünü birincilikle kazandı. Müziğe olan tutkusunun yanı sıra Filiz Coşkuner’den bale dersleri alarak, yaklaşık 8 yıl kadar bale ve dans eğitimlerine devam etti. Lise yıllarında kendi kurduğu müzik grubunun solistliğini yapmaya başladı. Okul yıllarında katıldığı çeşitli müzik yarışmalarında dereceler alan Ece Seçkin, 2006 yılında Levent Arslan’dan özel şan dersleri almaya başladı.
2010 yılında, müziğe çok uzak bir tercih yaparak, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Hedefi, müziğin yanı sıra akademik alanda da başarı sağlamaktır.
2012 Temmuz ayına kadar süren 1.5 yıllık yoğun bir çalışma sonucunda, Ağustos 2012’de Doğulu Production markası ile Ozan Doğulu prodüktörlüğünde ilk albümü Bu Ne Yaa'yı çıkararak müzik dünyasına adım attı. Tüm aranjeleri Ozan Doğulu’ya ait olan albümün çıkış parçası "Bu Ne Yaa" Deniz Erten imzası taşıyor. Türkiye’de ilk defa 50 kişilik castın görev aldığı klibin yönetmenliğini ise Murad Küçük üstlendi. Vokal koçluğunu Cihan Okan’ın yaptığı albümde yer alan "Mahşer" ve "Canın Sağolsun" şarkılarının sözleri yine Doğulu ailesinden Ece Doğulu’ya ait.
Ece Seçkin, 2014 yılında "Şok Oldum" ile yeniden müzikseverlerle buluştu. Şarkının söz ve müziği Deniz Erten'e ait. Aranjesi ise Ozan Doğulu imzası taşıyor. Şarkıya Murad Küçük yönetmenliğinde klip çekildi. Video klip için 1 ay öncesinde dans provalarına başlayan Ece Seçkin’e klip çekimleri sırasında 4 dansçı ve 40 kişilik teknik ekip eşlik etti. 2013 yılında 40.sı gerçekleşen Altın Kelebek Ödülünü yapılan oylama sonucunda “En İyi Çıkış Yapan Bayan Sanatçı” dalında alarak müzik sektöründe en genç Altın Kelebek Ödülüne sahip isim oldu.
Ozan Doğulu'nun 130 BPM Moderato albümünde yer alan Hoşuna Mı Gidiyor adlı şarkısıyla yeniden çıkış yakalamıştır. Son çalışması Hoşuna mı Gidiyor ile Video Paylaşım Sitesi Youtube' da 135 milyondan fazla izlenme ile 2014' ün en çok izlenen videoları arasına girmiştir.
Mayıs 2015'te Aman Aman adlı maxi single'ı yayınlamıştır. İlk klip Aman Aman'a gelmiştir.Sözü ve müziği Ayşen & Kemal Şimşekyay'a ait. Şarkının aranjesi ise Ozan Doğulu tarafından gerçekleştirildi. İlk lokomotif şarkı Aman Aman'ın video klibi Murad Küçük tarafından İstanbul sokaklarında çekildi. Albümde yine Ayşen & Kemal Şimşekyay imzası taşıyan Follow Me adında bir şarkı daha bulunuyor.
Ece Seçkin, yeni maxi single çalışması öncesi Mart 2016'da Kolpa grubuyla "Hoş Geldin Ayrılığa" düeti yapmıştır. Ardından Temmuz 2016'da Ozan Doğulu işbirliğiyle dünyaca ünlü şarkıcı Baby Brown'la "Wet" isimli İngilizce bir şarkı seslendirmiştir. Hemen ardından "Zamanım Yok" isimli yeni maxi single çalışmasını çıkartmıştır. İlk klip Murad Küçük yönetmenliğinde "Adeyyo" şarkısına gelmiştir. 18 kamyon beyaz kum ve 16 dev palmiye kullanılarak Kilyos sahillerinde kurulan sette çekilen klipte Seçkin, bir Amazon kadınını canlandırdı.
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