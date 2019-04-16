Ece Sükan kimdir, kaç yaşındadır? Ece Sükan’ın sevgilisi Uğur Güven kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Magazin severler arama motorlarından bu sorulara yanıt arıyor. Geçtiğimiz akşam sevgilisi Uğur Güven’le Bebek’te yemek yiye oyuncu Ece Sükan, “Aşkım, ben üşüyorum sözleriyle geceye damgasını vurdu. Bu sözleri karşılıksız bırakmayan Uğur Güven de hemen sevgilisinin yanına tüplü soba getirerek Ece Sükan’ı mutlu etti. İşte haberimizin detayları...

“AŞKIM, BEN ÜŞÜYORUM”

Takvim’de yer alan habere göre, Geçtiğimiz akşam sevgilisi Uğur Güven’le Bebek’te yemek yiye oyuncu Ece Sükan, “Aşkım, ben üşüyorum sözleriyle geceye damgasını vurdu. Bu sözleri karşılıksız bırakmayan Uğur Güven de hemen sevgilisinin yanına tüplü soba getirerek Ece Sükan’ı mutlu etti

ECE SÜKAN KİMDİR?

Ece Sükan, 1977 yılında Ankara'da doğmuştur. Annesi Serpin Sükan eski bir tiyatrocu, babası ise inşaat mühendisi ve işadamıdır. Arslan Sükan adında 4 yaş büyük bir abisi vardır. İlkokul, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji'nde okudu. Piyano dersi aldı. Ankara Devlet Opera Balesi'nde 3 yıl bale eğitimi aldı ve burada 2 yıl da oyunlarda görev yaptı. 1998 yılında ODTÜ Psikoloji bölümünden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında bir radyo da djlik yaptı. Mezun olduktan sonraİstanbul'a gitti. Hem modelliğe hem de Marie Claire'de çalışmaya başladı.

1998 yılında"Best Model of Turkey" manken yarışmasına katıldı ve üçüncü oldu. 1998 yılından itibaren profesyonel mankenliğe başladı. bu aralarda In Styling eğitimi almak üzere New York'a abisinin yanına gitti. NewYork'da Fashion Institute of Technology okulunda eğitim aldı.

Çocukluk yıllarında Trt de uzun süre Kayahan'la Cumartesiden Cumartesiye adlı programda sunuculuk yaptı. Uzun Çoraplı Pippi, Susam Sokağı gibi çizgi filmlere seslendirme yaptı.

2000 yılında Marie Claire dergisinde moda editörlüğü yapmaya başlayan Ece Sükan, birçok dergi ve firmalara moda editörlüğü yapmaya devam ediyor. 2009 yılından 2012 yılının sonuna kadar Vogue Türkiye dergisinin moda danışmanlığını yaptı. Milano'da Trussardi'nin de moda danışmanlığını yapmaktadır.

Nişantaşı'nda sahibi olduğu 'Ece Sükan Vintage' adlı bir butiği vardı kapattı. 2004 yılında dizi oyunculuğuna da başladı.

2010 yılında Ece Sükan, Magnum gold dondurma reklamında Porto Riko'lu sinema oyuncusu Benicio Del Toro'yla oynadı. Ece Sükan, ayrıca aynı yıl Carlsberg firmasının düzenlediği 'Hayallerimin Turu' adlı yarışmaya yakın arkadaşları ile teknede çektiği bir video ile katıldı.

2013 yılında Hürriyet gazetesinde her pazar kadrajına takılan ayrıntıları "Ece'nin Kadrajı" adlı köşesinde yazdı.

Ece Sükan, 8 Şubat 2014 tarihinde moda tasarımcısı Ümit Benan ile ABD'deki Kalifornia Palm Springs'te bir kır düğünüyle evlendi.

Film ve Dizileri :

2010 - Kızım Nerede (TV Dizisi)

2008 - Aşk Yakar (Belda) (TV Dizisi)

2004 - Çalınan Ceset (Tuğçe)TV Filmi

2004 - Haziran Gecesi (Dennis) (TV Dizisi)

2009 - Avrupa Yakası (TV Dizisi)

2004 - 24 Saat (Tuğçe) (TV Dizisi)

UĞUR GÜVEN KİMDİR?

Daha önce ünlü şarkıcı Hadise ile gündeme gelen Uğur Güven daha sonra Sama Tümer ile gündeme gelmişti.

Sabah’ta yer alan habere göre, Sunucu Saba Tümer, Hadise ile yaşadığı aşkla adını duyuran Uğur Güven ile görüntülendi.

Bebek'teki Lucca adlı mekanda bir araya gelen ikili, yan yana oturarak sürekli kulaktan kulağa konuştu. Gazetecilerin kendilerini görüntülemesinden habersiz olan ikili, iyice samimiyeti ilerletti. Uğur Güven, Saba Tümer'i kendisine çekerek öpmeye çalışınca ise olanlar oldu.

Sunucu, gazetecileri fark edince hemen Uğur Güven'nin yanından diğer masaya geçti. Güven'in kendisini öpme isteğinide şaka amaçlı bir tokat atarak geri çeviren Saba Tümer, flaşların patlaması ile şaşkınlık yaşadı.

İkili, kulaktan kulağa bir şeyler konuştuktan sonra ayrı ayrı mekanı terk etti.

Daha sonra ise, Ümit Benan'dan 2017'de boşanan Ece Sükan, Uğur Güven ile flört etmeye başladı.