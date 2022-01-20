Eda Ece böyle duyurdu: Yasak Elma, Maske Kimsin Sen ve ev halkına hayırlı olsun

20 Ocak 2022 Perşembe 12:25 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 12:25

'Yasak Elma' dizisinde yer alan ve aynı zamanda 'Maske Kimsin Sen' yarışmasında jüri üyesi olan Eda Ece, sosyal medya hesabından ikinci kez koronavirüse yakalandığını açıkladı.



Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ece, "2. kez kovid oldum, Yasak Elma ve Maske Kimsin Sen'e ve ev halkına hayırlı olsun. Şaka bir yana, gayet iyiyim, daha önce kovid geçirdiğim ve 2 aşı olduğum için hafif atlatıyorum. Aşısızken, İlk kovidim çok daha beterdi. Tavsiyelere uyun, kendinize iyi bakın, önce sağlık" dedi.