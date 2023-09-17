Eda Ece ne zaman evlendi? sorusunun cevabı, ünlü oyuncunun hamile olduğu haberinin gündeme gelmesiyle birlikte merak edildi. Hamileliğinin ilk ayında olduğu için bu süreci gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlşü oyuncu Yasak Elma dizisindeki Yıldız karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Peki Eda Ece kimdir, nereli ve kaç yaşında?

EDA ECE KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?



Eda Ece Uzunalioğlu 20 Haziran 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk Sinema ve dizi oyuncusudur.

Babası elektrik mühendisi, annesi ev hanımıdır. 3 kız çocuklu ailenin en küçüğüdür. Ablalarından biri haber spikeri, diğeri ise avukattır. Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi.

Üniversitede oynadığı bir tiyatro oyununda eski menajeri Tümay Özokur'un ilgisini çekmiş ve ajansa kayıtlı olmuştur. Daha sonra menajerinin onu Gani Müjde'yle tanıştırmasıyla profesyonel oyunculuk kariyeri başlamıştır.

Eda Ece, küçüklüğünden beri birçok alanda eğitim görmüştür ancak en çok tiyatro ile ilgilenmiştir. 2011 yılından önce küçük rollerle dizilerde oynamaktaydı. Dizilerde ilk başrol deneyimini, Pis Yedili (2011-2014) adlı dizideki rolü ile yaşamıştır. Daha sonra Beni Böyle Sev (2013-2014) ve İlişki Durumu: Karışık (2015-2016) dizilerinde oynamıştır. Son olarak ise, 2018-2023 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Yasak Elma'da rol almıştır. Ece, dizilerin dışında film projelerinde de yer almıştır. Filmlerdeki ilk başrolü Kızım İçin'deki (2013) rolüdür. Daha sonra Kocan Kadar Konuş (2015), Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016), Yol Arkadaşım (2017), Deliha 2 (2018) gibi filmlerde oynamıştır.

Yüksek izlenmeler alan diziler ve filmlerde oynamış olan Eda Ece'nin, yer aldığı sosyal sorumluluk projelerinden ve dizilerden ödülleri bulunmaktadır.

EDA ECE NE ZAMAN EVLENDİ?



Eda Ece, geçtiğimiz haziran ayında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlendi. 2 ay önce nikah masasına oturan ünlü oyuncu şimdilerde bebek bekliyor.