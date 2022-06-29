Efe Kapancı Aysun Kayacı'dan boşandı mı? sorusu, oyuncu ve manken Aysun Kayacı'nın Dubai'de gelinlik provasında görülmesiyle birlikte gündeme geldi. Aysun Kayacı'nın neden gelinlik denediği merak konusu olurken, "Efe Kapancı Aysun Kayacı'dan boşandı mı? Aysun Kayacı'nın eşi Efe Kapancı kimdir?" soruları gündeme geldi. İşte Efe Kapancı hakkında detaylar...

AYSUN KAYACI VE EFE KAPANCI BOŞANDI MI?



Uzun süredir ortalarda görünmeyen Aysun Kayacı, Dubai'de gelinlik mağazasında kendisine özel gelinlik diktirirken görüntülendi.

Bilal Özcan'ın haberine göre, neden gelinlik aldığı merak konusu olan Kayacı'nın, ünlü olduğunu sakladığı ve sıradan bir vatandaş gibi davrandığı iddia edildi.

2012'de Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya yerleşen Aysun Kayacı yıllardır kameralardan uzak bir yaşam sürüyordu.

Aysun Kayacı'nın Efe Kapancı ile boşanıp boşanmadığı bilinmiyor.

EFE KAPANCI KİMDİR?

Efe Kapancı'nın bankacı olduğu biliniyor. Aysun Kayacı, Londra'da yatırım bankacısı olarak çalışan Efe Kapancı ile evlenip İngiltere'ye yerleşti.

Aysun Kayacı, 2012 yılında Efe Kapancı ile nikah masasına oturarak sırra kadem bastı. Evlendikten sonra Londra'ya yerleşen Aysun Kayacı 10 yıldır yurt dışında yaşıyor.

Aysun Kayacı Kapancı, 1979 tarihinde Üsküdar, İstanbul'da dünyaya geldi. Kariyerine 1990'ların sonunda manken olarak başlayan Kayacı, ilerleyen dönemlerde Zehirli Çiçek ve Doktorlar gibi dizilerde ve reklam filmlerinde oynamaya başladı.

Kayacı, 27 Ekim 2012'de bankacı Efe Kapancı ile evlendi. Maya adında bir kızları bulunan çift, medyadan uzak bir şekilde Londra'da yaşamını sürdürmektedir.

2009'da Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Dizi oyunculuğuna devam etse de ağırlıklı olarak, NTV'de yayınlanan Haydi Gel Bizimle Ol adlı televizyon programında sunuculuk yaptı.