İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2025 Cumartesi / 18 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5851
  • EURO
    45,6681
  • ALTIN
    4328.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ekranları sarsan sahne! Teşkilat'ta patlama anı nasıl çekildi?
Magazin

Ekranları sarsan sahne! Teşkilat'ta patlama anı nasıl çekildi?

Teşkilat, son bölümüyle yine adından söz ettirdi. 200 figüranla çekilen dev patlama sahnesinin arkasında ise büyük bir emek ve mühendislik vardı. Yüksek güvenlik önlemleriyle hazırlanan sahnede, havai sistemlerden özel koruma ekipmanlarına kadar her detay titizlikle planlandı. Ekrana saniyelerle yansıyan o sahne için günlerce süren teknik hazırlık ve prova süreci yürütüldü.

Haber Merkezi14 Haziran 2025 Cumartesi 07:36 - Güncelleme:
Ekranları sarsan sahne! Teşkilat'ta patlama anı nasıl çekildi?
ABONE OL

TRT 1'de yayınlanan, 'Teşkilat' geçtiğimiz bölümüyle izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitledi.

Sahne arkasında mühendislik var: Teşkilat patlaması nasıl hazırlandı?

Teşkilat'ın bu bölümünde, 200 figüranın yer aldığı etkileyici bir patlama sahnesi ekrana geldi. Yüksek güvenlik önlemleriyle hazırlanan sahnede, SFX ekibi tarafından yüzlerce kiloluk malzeme kullanılarak özel bir bomba simülasyonu gerçekleştirildi. Patlama anında havaya uçan figüranlar için, sektörde büyük prodüksiyonlarda kullanılan özel vinç ve rachet sistemi devreye alındı.

Gerilim dozu yüksek sahnenin arkasında uzun ve titiz bir hazırlık süreci vardı. Yardımcı oyuncuların yoğunluğu nedeniyle piroteknik yerine daha güvenli olan havalı pnömatik sistem tercih edildi. İki gün süren prova ve koordinasyon çalışmaları, sahnenin hem gerçekçiliğini hem de güvenliğini sağlamak için yürütüldü.

Figüranların uçuş sahnelerinde kullanılan "harness" sistemlerinin içine "full body" korumalar yerleştirildi; yere ise olası riskleri en aza indirmek için kademeli mat sistemi kuruldu. Patlamada kullanılan maddelerin tamamı, insan sağlığına zararsız, sektöre özel materyallerden seçildi. Ayrıca, etkileyici görsellik için 3 adet "air mortar" tankı kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.