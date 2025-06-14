Ekranları sarsan sahne! Teşkilat'ta patlama anı nasıl çekildi?

TRT 1'de yayınlanan, 'Teşkilat' geçtiğimiz bölümüyle izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitledi.

Sahne arkasında mühendislik var: Teşkilat patlaması nasıl hazırlandı?

Teşkilat'ın bu bölümünde, 200 figüranın yer aldığı etkileyici bir patlama sahnesi ekrana geldi. Yüksek güvenlik önlemleriyle hazırlanan sahnede, SFX ekibi tarafından yüzlerce kiloluk malzeme kullanılarak özel bir bomba simülasyonu gerçekleştirildi. Patlama anında havaya uçan figüranlar için, sektörde büyük prodüksiyonlarda kullanılan özel vinç ve rachet sistemi devreye alındı.

Gerilim dozu yüksek sahnenin arkasında uzun ve titiz bir hazırlık süreci vardı. Yardımcı oyuncuların yoğunluğu nedeniyle piroteknik yerine daha güvenli olan havalı pnömatik sistem tercih edildi. İki gün süren prova ve koordinasyon çalışmaları, sahnenin hem gerçekçiliğini hem de güvenliğini sağlamak için yürütüldü.

Figüranların uçuş sahnelerinde kullanılan "harness" sistemlerinin içine "full body" korumalar yerleştirildi; yere ise olası riskleri en aza indirmek için kademeli mat sistemi kuruldu. Patlamada kullanılan maddelerin tamamı, insan sağlığına zararsız, sektöre özel materyallerden seçildi. Ayrıca, etkileyici görsellik için 3 adet "air mortar" tankı kullanıldı.