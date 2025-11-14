İSTANBUL 17°C / 7°C
Magazin

Eleni gerçeklerle yüzleşiyor! Esme DNA testi için harekete geçiyor

Taşacak Bu Deniz'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde Adil, Eleni ve Oruç'un Karadeniz'e uzanan tehlikeli yolculuğu nefesleri kesecek. Eleni'nin izini süren üçlü hem Sultan Ebe'nin peşine düşecek hem de Şerif'in kurduğu tuzaklarla karşı karşıya kalacak. Aile sırlarının bir bir ortaya çıktığı bölümde, Esme'nin DNA testi kararı dengeleri sarsarken, Adil'in Furtunalar'a yönelik tehdidi ortalığı karıştıracak.

14 Kasım 2025 Cuma 08:23
Eleni gerçeklerle yüzleşiyor! Esme DNA testi için harekete geçiyor
Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerinde olduğu "Taşacak Bu Deniz" yeni bölümüyle cuma akşamı ekrana gelecek.

Taşacak Bu Deniz'in altıncı bölümünde neler olacak:

Adil, Eleni ve Oruç, Eleni'yi satan Sultan Ebe'yi bulmak için Koçari Jet'le İstanbul'dan Karadeniz'e doğru yola çıkarlar. Daha uçak kalkmadan Adil'in Oruç'u jet motorunda parçalamaya kalktığı maceralı bir yolculuk geçirirler. Sultan Ebe'nin izinden gitmelerini engellemek için Şerif'in kurduğu pusu, Adil ve Gezep'i ölüm tehlikesiyle karşı karşıya getirir. Sonunda Eleni'yi satanların Furtunalar olduğunu anlayan Adil deliye döner. Esme'nin Şerif ile bir otel odasında kaldığını zannetmesi Adil'i daha da sarsar. Şerif ise Adil'i durdurmak için onun arazilerinde çalışan köylülere ve Koçarilere saldırarak zarar verir; çok sayıda yaralı vardır.

Sevcan, çeyizlerini Furtuna Konağı'na taşıyarak Eleni'ye meydan okur. Eleni bir yandan annesinin izini sürerken, diğer yandan Oruç'un yakında evlenecek olmasıyla yüzleşir. Esme ise Şerif'in aksi yöndeki tüm çabalarına rağmen Eleni'nin kızı olduğuna emin olmak üzeredir, DNA testi yaptırmaya karar verir. Adil, Oruç'a gün doğana kadar süre verir: Eleni'nin annesini getirmezlerse, tüm Furtuna'yı yerle bir edecektir! Gerçeği öğrenen Oruç, Eleni'nin annesini Koçari'ye götürür.

