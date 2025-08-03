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Elif Buse Doğan: ''Türkülerle tanındım ama ben yorumcuyum''

“Samsak Döveci” türküsüyle tanınırlık kazanan Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Buse Doğan, müzik yolculuğunu ve sahne anlayışını anlattı.

HABER MERKEZİ3 Ağustos 2025 Pazar 10:52 - Güncelleme:
Elif Buse Doğan: ''Türkülerle tanındım ama ben yorumcuyum''
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Türk Halk Müziği'nin genç temsilcilerinden Elif Buse Doğan, bağlamayı dedesinden öğrenerek müziğe başladı. Yüksek lisansını yapan ve şu anda doktora çalışmalarını sürdüren Elif Buse Doğan, "Türkülerle tanındım ama kendimi, yorumcu olarak görüyorum" diyerek, sahne felsefesini şu sözlerle anlattı:

"Sahnemi bir sofraya benzetiyorum; sofrada sadece zeytin ya da peynir olmaz, herkes çeşitlilik ister. Benim sahneme gelen dinleyici de bu çeşitliliği talep ediyor. Sesime yakışan her şarkıyı, söylemekten büyük keyif alıyorum."

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