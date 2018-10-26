Elit İşçan kimdir kaç yaşında nereli Yaşamayanlar dizisi BluTv izle Elit İşçan taciz iddiası son dakika haberleri

Elit İşçan kimdir kaç yaşında nereli? Elit İşcan hangi dizilerde oynadı? Blu Tv'nin sevilen dizisi Yaşamayanlar'da Elit İşçan hangi rolde oynuyor? sorusunun yanıtı merak edilirken Elit İşçan taciz iddiası son dakika haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Bizlerde Elit İşçan ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Genç ve güzel oyuncu Elit İşcan'ın hayatı, yaşı hakkında birçok soru merak ediliyor. 'Yaşamayanlar' isimli internet dizisinin oyuncusu Elit İşcan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, tacize uğradığını belirtti. Elit İşcan Instagram'dan yaptığı açıklamada kadrosunda yer aldığı 'Yaşamayanlar' isimli internet dizisinin son bölüm çekimi esnasında rol arkadaşından beklenmedik tavırlar sergilendiği belirtildi. Elit İşcan 12 Ocak 1994’te İstanbul’da doğmuştur. İlk filmi olan Beş Vakit, başrolünü oynadığı Hayat Var ve Mustang filmleriyle tanınır. İşte Elit İşçan kimdiri ve hayatı hakkında merak edilenler...

ELİT İŞCAN KİMDİR?



Mimar bir baba ile bilgisayar programcısı annenin iki çocuğundan biridir. İstanbul Kemer Koleji’nde okudu. Yönetmen Reha Erdem’in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda Beş Vakit filminde rol aldı. 2006 yapımı bu film, ilk oyunculuk deneyimi oldu. Küçük Kadınlar dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. 2008’de Reha Erdem’in yönettiği Hayat Var filminde Hayat karakterini canlandırdı.

Bu filmdeki oyunculuğuyla SİYAD Ödülleri’nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülüne aday gösterildi. 2015’te Deniz Gamze Ergüven’in yönettiği Mustang filminde oynadı. Film 2016 yılı için Fransa’nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı oldu.

Elit İşcan, 12 Ocak 1994, İstanbul doğumlu, Türk oyuncudur. İlk filmi olan Beş Vakit, başrolünü oynadığı Hayat Var ve Mustang filmleriyle tanınır.



Mimar bir baba ile bilgisayar programcısı annenin iki çocuğundan biridir. İstanbul Kemer Koleji'nde okudu. Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda Beş Vakit filminde rol aldı. 2006 yapımı bu film, ilk oyunculuk deneyimi oldu.

Küçük Kadınlar dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. 2008'de Reha Erdem'in yönettiği Hayat Var filminde Hayat karakterini canlandırdı. Bu filmdeki oyunculuğuyla SİYAD Ödülleri'nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülüne aday gösterildi. 2015'te Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği Mustang filminde oynadı. Film 2016 yılı için Fransa'nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı oldu.

ELİT İŞCAN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?



2006 Beş Vakit Yıldız Umut Veren Genç Kadın Oyuncu - 13. Altın Koza Film Festivali, 2006

Mansiyon - 12. Nürnberg Türkiye / Almanya Film Festivali, 2007

2008 Hayat Var Hayat Genç Cadı - 12. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 2009

En İyi Genç Yetenek - 3. Yeşilçam Ödülleri, 2010

Adaylık - Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülü, SİYAD Ödülleri, 2009

2008-2010 Küçük Kadınlar Bilge Gezici TV dizisi

2009 Dersimiz: Atatürk Küçük Afet İnan

2009 Ölü Yaprak Vuruşu Nurhan Güneyli

2012 Taş Mektep Mina

2013 A.Ş.K. Semra TV dizisi

2015 Mustang Ece 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü