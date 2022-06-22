Elon Musk'ın Oğlu Xavier Musk, ismini 'Vivian Jenna Wilson' olarak değiştirip, annesinin soyadını almak için mahkemeye başvurdu. Bu gelişme sonrası "Elon Musk'ın kaç çocuğu var? Elon Musk'ın Oğlu Xavier Musk kimdir?" soruları gündeme geldi. İşte Elon Musk'ın çocukları ile ilgili merak edilenler...

ELON MUSK'IN OĞLU XAVİER MUSK KİMDİR?

Elon Musk'ın çocuğu Xavier Alexander Musk, "Artık onunla yaşamıyorum ve biyolojik babamla herhangi bir şekilde ilişki kurmak istemiyorum" diyerek hem isimini hem de cinsiyetini değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Xavier Alexander Musk'ın bu hamlesi sonrası gözler bir kez daha Elon Musk'ın çocuklarına çevrildi. Peki Elon Musk'ın kaç çocuğu var? Elon Musk'ın çocukları kimlerdir? İşte ABD'nin en zengin iş insanı olan Tesla ve Space X'in sahini Elon Musk'ın hayatı ve çocukları...

ELON MUSK KİMDİR?

Elon Musk, 1971 yılında Güney Afrika'da dünyaya geldi. Meraklı bir yapıya sahip olan Musk, kendi başına öğrendiği kodlama diliyle henüz 12 yaşındayken oyun tasarlamayı başardı. Geliştirdiği Blastat ismindeki oyunu 500 dolara satan Musk, 1988 yılında askerlik görevini yapmamak için Güney Afrika'dan ayrıldı.

1992 yılında Kanada'daki eğitiminin ardından Pennsylvania Üniversitesi'ne giden Elon Musk, burada işletme ve fizik okumaya başladı. Eğitimini ekonomi alanında tamamlamış, fizik alanında ise yandal yaptı. Daha sonra Uygulamalı Fizik ve Malzeme Bilimi alanında doktora yapmak için Kaliforniya'nın Silikon Vadisi bölgesine taşınmış ancak doktorasını tamamladı.

Elon Musk Twitter'ın sahibi; SpaceX uzay şirketinin kurucusu, CEO'su ve mühendislik ile tasarım ofisleri şefi; erken yatırımcı; Tesla otomotiv şirketinin CEO'su ve ürün mimarı; The Boring Company şirketinin kurucusu; Neuralink, Starlink ile OpenAI'nin kurucu ortağı ve ayrıca ilk eş başkanıdır.

ELON MUSK'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Elon Musk'ın 8 çocuğu olmuştur. 52 yaşındaki Musk'ın ilk eşi Kanadalı yazar Justine Wilson'dan beş çocuğu bulunuyor. Elon Musk ve Wilson'un Xavier ve Griffin (18) adında ikiz, Kai, Saxon ve Damian (16) adında üçüz çocukları var.

Elon Musk ve Justine Wilson 2000 yılında evlendiler ve 2008'de ayrıldılar. İlk oğulları Nevada Alexander Musk, 10 haftalıkken ani bebek ölüm sendromundan (SIDS) öldü. Daha sonra in vitro fertilizasyon yoluyla beş oğlu oldu - 2004'te ikizler, ardından 2006'da üçüzler. Beş oğlun hepsinin velayetini paylaştılar.

Musk'ın şarkıcı Grimes'ten de iki çocuğu bulunuyor.

Elon Musk ilk eşi Justine Wilson ile üniversite yıllarında tanışmış ve kısa bir süre sonra evlenmişti.

Bu evlilikten önce ikiz olan oğulları Xavier ve Griffin ardından da üçüz çocukları Damian, Kai ve Saxon dünyaya gelmişti.

Aradan geçen yılların ardından Elon ve Justine Wilson boşanma kararı almışlardı.

Babaları dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi olmasına rağmen, beş çocuğu gözlerden uzak bir hayat yaşıyorlardı.

ALEXANDER MUSK KİMDİR?

Xavier Alexander Musk, Elon Musk ile Justine Wilson'un oğludur.

Elon Musk bugünlerde kendisinde şok etkisi yaratan bir haber ile karşı karşıya kaldı. Musk'ın 18 yaşındaki oğlu Xavier cinsiyet değiştirmek için mahkemeye başvurdu.

'Artık biyolojik babamla yaşamıyorum ve onunla hiçbir bağım kalsın istemiyorum.' diyen Xavier, adını da değiştirmek istiyor.

Xavier, ismini 'Vivian Jenna Wilson' olarak değiştirip, annesinin soyadını almak istiyor.

ELON MUSK'IN ÇOCUKLARI

Nevada Alexander Musk (öldü)

X Æ A-Xii

Griffin Musk

Xavier Alexander Musk

Exa Dark Sideræl

Damian Musk

Kai Musk

Saxon Musk