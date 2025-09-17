Emrah Kaman'dan Gönül Dağı itirafı: ''Bu hikayenin bir parçası olmam...''

Bu sene 6. sezonuna giren Gönül Dağı dizisine dahil olan Emrah Kaman, Kadir karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor. Ramazan karakterinin ayrılğı sonrası diziye dahil olan Kadir, amcaoğullarına eğlenceleri anlar yaşatacak. Rolü oynayan Emrah Kaman, "Gönül Dağı'na altıncı sezonda transfer oldunuz. Teklif geldiğinde neler hissettiniz?" sorusuna, şu cevabı verdi:

"Açıkçası çok mutlu oldum. Çünkü Gönül Dağı, uzun yıllardır seyirciyle güçlü bağ kurmuş, hikâyesi samimiyetle işlenmiş bir dizi. Bana teklif geldiğinde, "Benim de bu hikâyenin bir parçası olmam çok güzel olur" diye düşündüm. Üstelik Anadolu'nun sıcacık insanlarını anlatan bir yapının içinde yer almak bana çok cazip geldi."