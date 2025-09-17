İSTANBUL 27°C / 18°C
Emrah Kaman'dan Gönül Dağı itirafı: ''Bu hikayenin bir parçası olmam...''

Gönül Dağı dizisine Kadir rolüyle dahil olan Emrah Kaman, diziye ilk dahil olduğu zaman neler hissettiğini ilk kez açıkladı!

HABER MERKEZİ17 Eylül 2025 Çarşamba 11:28
Bu sene 6. sezonuna giren Gönül Dağı dizisine dahil olan Emrah Kaman, Kadir karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor. Ramazan karakterinin ayrılğı sonrası diziye dahil olan Kadir, amcaoğullarına eğlenceleri anlar yaşatacak. Rolü oynayan Emrah Kaman, "Gönül Dağı'na altıncı sezonda transfer oldunuz. Teklif geldiğinde neler hissettiniz?" sorusuna, şu cevabı verdi:

"Açıkçası çok mutlu oldum. Çünkü Gönül Dağı, uzun yıllardır seyirciyle güçlü bağ kurmuş, hikâyesi samimiyetle işlenmiş bir dizi. Bana teklif geldiğinde, "Benim de bu hikâyenin bir parçası olmam çok güzel olur" diye düşündüm. Üstelik Anadolu'nun sıcacık insanlarını anlatan bir yapının içinde yer almak bana çok cazip geldi."

