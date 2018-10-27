Enes Batur kimdir Youtube'u bırakıyor mu Enes Batur kaç yaşında nereli

Enes Batur kimdir Youtube'u bırakıyor mu? Hayatını anlattığı Hayal mi Gerçek mi? filmiyle gündemde olan ünlü Youtber kaç yaşında ve nerede doğdu? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Kısa bir süre önce sosyal medyada ve internet ortamında çok büyük tepkiler alan Enes Batur’dan ilginç bir paylaşım geldi. Ortaya çıkan iddialara göre Batur, YouTube kanalını kapatacak. Kısa bir süre önce sosyal medyada ve internet ortamında çok büyük tepkiler alan Enes Batur’dan beklenen açıklama sonunda geldi. Son zamanlarda ortaya çıkan iddialara geçtiğimiz yayınlamış olduğu video ile yanıt Batur, olayın söz konusu olayın perde arkasını anlattı! Enes Batur 9 Nisan 1998 doğumludur ve Antalya'da yaşamaktadır. Herkes onu Enes Batur olarak bilse de asıl adı Enes Batur Sungurtekin. Açtığı Youtube kanalında yayınladığı komik videolarla sosyal medyada epeyce bir üne kavuşan Enes Batur'un Youtube kanalı 2 milyon 700 bin takipçiyi yakaladı. Enes Batur ile ilgili merak edilenler star.com.tr'de.

ENES BATUR YOUTUBE KANALINI KAPATIYOR MU?



Geçtiğimiz günlerde, amcasına yaptığı kamera şakası yüzünden çok ciddi boyutlarda tepki çeken ve bu videoyu kanalından silmek zorunda kalan Enes Batur’a tepkiler dinmek bilmiyor. Bu duruma ise ünlü YouTube fenomeninden bir karşılık geldi.

Resmi Twitter üzerinden 26.10 şeklinde bir paylaşım yapan Batur, bir sonraki paylaşımında ise saati 19:00 olarak belirtti. Bugün, belirttiği saatte kanalında veya diğer sosyal medya hesaplarından paylaşacağı bir video ile YouTube kanalını kapatacağı tahmin ediliyor.



Bir diğer tahmin ise, bu amcasına yaptığı kamera şakası ve gelen tepkiler ile alakalı bir özür videosu olma ihtimali üzerine kurulu durumda. Tüm bu soruların yanıtını ise bu akşam saat 19:00’da alacağız.

BÜYÜK TEPKİ UYANDIRAN VİDEODA NELER OLMUŞTU?



Türkiye’de büyük bir hayran kitlesi bulunan Enes Batur, amcasına ve eşine hakaret ettiği videoyu gelen tepkiler üzerine YouTube kanalından kaldırdı.



Hayranları tarafından tabiri caizse eleştiri bombardımanına tutulan ünlü YouTuber, amcasını Murat Surgurtekin’î kışkırtmak için çektiği video sosyal medyada büyük tepki gördü.

Enes Batur Gerçek Final videosunu yayınladı!



Son zamanlarda bir hayli konuşulan Batur gelen tepkiler üzerine bugünü işaret etmişti. Amcasına etmiş olduğu hakaret ile herkesi şok eden Enes Batur Gerçek Final videosu ile arka planda neler olup bittiği açıkladı.



Yayınlanan video ile bir takım açıklamalarda bulunan Batur açıklamasında;



”Ben Enes Batur , Amcama Psikolojik Kışkırtma yaptım videosu bir oyundu , hayal mi gerçek mi ? filmimizde olduğu gibi insanlara kendimi bilerek linç ettirdim ve bir çok şey kazandım , medyanın bizi sürekli kötülemeye çalıştığını gösterdim , beni kullanmaya çalışan insanları gördüm ve benim gerçekte nasıl bir insan olduğumu insanlara gösterdim.



Bizi kötülemek için yapılan haberlere inanmayın kendiniz bizi insanlara anlatın , Sosyal Medya‘yı yani dijitali kötülemeye çalışan herkese artık savaş açtım. Siz yanımızda oldukça biz asla kaybetmeyeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

ENES BATUR KİMDİR?



Enes Batur 9 Nisan 1998 doğumludur ve Antalya'da yaşamaktadır. Herkes onu Enes Batur olarak bilse de asıl adı Enes Batur Sungurtekin. Açtığı Youtube kanalında yayınladığı komik videolarla sosyal medyada epeyce bir üne kavuşan Enes Batur'un Youtube kanalı 2 milyon 700 bin takipçiyi yakaladı. Youtube'da bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki inceleme videoları ile üne kavuşan Enes Batur ebeveynlerin ise içerdiği argo konuşmaları nedeniyle çok sevdiği bir yüz değil.



SEVGİLİSİ MAKYAJ VİDEOLARI ÇEKEN BAŞAR KARAHAN…



Enes Batur, uzun süredir kendisi gibi Youtube videoları çeken Başar Karahan ile birlikte. Makyaj videoları çeken Başak Karahan, sinema televizyon bölümünde okuyor.