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Engin Altan Düzyatan, Pakistan'da hayranlarıyla bir araya geldi

Pakistan devlet televizyonunda yayınlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde oynadığı Ertuğrul Gazi rolü ile ünlenen oyuncu Engin Altan Düzyatan, Pakistan'da hayranlarıyla buluştu. Düzyatan, Pakistan Başbakanı İmran Khan'ın diziye övgüde bulunmasının ve Pakistanlıların coşkusunun kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

IHA11 Aralık 2020 Cuma 15:47 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 15:47
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Pakistan devlet televizyonunda yayınlanmaya başlayan Türk yapımı Diriliş Ertuğrul dizisi, ülkede en çok konuşulan yapımlar arasında. Dizide oynadığı Ertuğrul Gazi rolü ile ünlenen Engin Altan Düzyatan da ülkede geniş bir hayran kitlesine sahip.

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Pakistan’a kısa bir ziyarette bulunarak hayranlarıyla buluştu. Düzyatan ziyareti kapsamında Lahor’daki basın toplantısına katılarak, muhabirlerin sorularını yanıtladı. 

Ünlü oyuncu, ülkedeki özel bir tekstil firmasının marka elçisi olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, iyi bir teklif alırsa Pakistan yapımı bir dizide oynamaya sıcak baktığını söyledi. 

Düzyatan, Pakistan Başbakanı İmran Khan’ın diziye övgüde bulunmasının ve Pakistanlıların coşkusunun kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. 

Ünlü oyuncu, Pakistan yemekleri ile ilgili ise çok lezzetli ancak çok baharatlı olduğunu söyledi.

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