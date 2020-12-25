Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar “10 Bin Adım” ile Gain'de

25 Aralık 2020 Cuma 12:09 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 12:09

Türkiye’nin yeni nesil video içerik platformu Gain’in ilk dizisi “10 Bin Adım” Ocak ayında Gain’de başlıyor. Yaklaşık onar dakikalık bölümlerden oluşacak “10 Bin Adım”, izleyiciler için yepyeni bir dizi izleme deneyimi sunacak.

Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar’ın özgün fikirlerinden yola çıkarak yazdığı ve aynı zamanda başrollerini üstlendiği 10 Bin Adım, son yıllarda uzun ve sağlıklı bir yaşam için tüm dünyada referans olarak kabul edilen “Günde 10 bin adım” önerisine uyarak birlikte yürümeye karar veren iki eski sevgili Ezgi ve Memet’in iki yeni yol arkadaşı olma hikayesini mizahi bir dille anlatıyor.

ESKİ SEVGİLİYLE “YOL ARKADAŞI” OLUNABİLİR Mİ?

Senaryosunu Devin Özgür Çınar’ın kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Duygu Güzelmeriç’in oturduğu dizide, her seferinde yürüyüş kararı sınanan, bütün küçük hesapları bozulan, hiçbir kestirme yolu kısa olmayan iki yol arkadaşının her şeye rağmen her gün adımsayarı çalıştırıp yürümeleri esnasında başlarına gelen beklenmedik olaylar konu alınıyor. 10 Bin Adım, Ocak ayında Gain uygulaması üzerinden izlenebilir.