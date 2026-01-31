Erdem Şanlı'dan Taşacak Bu Deniz açıklaması! Partneri hakkında bakın neler söyledi…

İSTANBUL 9°C / 5°C
Erdem Şanlı, Taşacak Bu Deniz dizisindeki performansının ardından ödüle layık görüldü. Erdem Şanlı, ödülünün aldıktan sonra Taşacak Bu Deniz ekibi ve partneri Zeynep Altılgan hakkında konuştu.

31 Ocak 2026 Cumartesi 07:26
Taşacak Bu Deniz dizisi ile hayranlarının karşısına çıkan Erdem Şanlı, geçtiğimiz akşam bir ödül törenine katıldı. Ödül kazanan isimlerden biri olan Erdem Şanlı, törenin ardından gazeteciler ile bir araya geldi.

Ödül aldığı için duyduğu mutluluktan bahseden oyuncu Şanlı, Taşacak Bu Deniz dizisinin ekibine de teşekkür etti.

"HER ŞEY GÜZEL OLUNCA ÇIKAN İŞ GÜZEL OLUYOR"

Şanlı, "Bu benim ilk ödülüm. Sadece benim başarım değil bu bir ekip başarımız. Senaristlerimizin, yönetmenlerimizin, oyuncu arkadaşlarımızın, ekip arkadaşlarımızla beraber bir başarımız. O yüzden çok güzel bir gece. Ben de tadını çıkardım. Ekip başarısı çok güzel bir kalem, çok güzel bir ekip çok güzel bir memleket Trabzon. Her şey güzel olunca çıkan iş güzel oluyor" dedi.

Muhabirin, "Zeynep Hanım'la da beraber çok güzel bir ürün yakaladınız" sözleri üzerine Şanlı, dizideki partneri ile ilgili şunları söyledi:

Muazzam bir insan, çok güzel bir insan. Çok da kıymetli benim için. Beraber de çok eğleniyoruz sahne çekerken. Ona da buradan selam olsun. Nice başarılarımıza diyelim ekip olarak
