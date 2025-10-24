Ertan Saban ve Dilan Çiçek Deniz aynı dizide… Persona çok konuşulacak!

Farklı türlerdeki özgün yapımlarıyla öne çıkan TRT'nin uluslararası dijital platformu 'tabii', yeni orijinal dizisi 'Persona' ile izleyiciyi suç psikolojisinin derinliklerine götürmeye hazırlanıyor. Yönetmenliğini Ekrem Arslan'ın yaptığı, senaryosunu Savaş Korkmaz'ın kaleme aldığı dizinin yapımcılığını ise Krom Medya üstleniyor. 'Persona', 27 Ekim'den itibaren tabii'de izlenebilecek.

Psikolojik gerilim türündeki 'Persona' suç, gerçeklik ve kimlik kavramlarını sorgulayan sıra dışı yapısıyla dikkat çekiyor. Büyük bir kısmı, proje için özel olarak tasarlanan sorgu merkezinde geçen dizi; insan zihninin en karanlık köşelerini açığa çıkarıyor

Başrollerine Ertan Saban ve Dilan Çiçek Deniz'in hayat verdiği dizi; yazar ve suç psikolojisi uzmanı olan Yiğit Dağlı'nın kitabında anlattığı cinayetlerin, gerçek hayatta teker teker işlenmeye başlanmasıyla şekillenen hikayeyi konu alıyor.

Gözaltına alınan Dağlı'nın konuşmak için tek bir şartı vardır; yalnızca eski eşi Adli psikolog ve sorgu uzmanı Burcu Türkoğlu'nun onu sorgulaması. Bu yüzleşme, klasik bir sorgunun ötesine geçerek akıl oyunlarıyla örülü büyük bir psikolojik savaşa dönüşür.

'Persona' sıradışı atmosferi, distopik yapısı, yüksek prodüksiyon kalitesi ve karakter merkezli hikaye örgüsüyle, suç-gerilim türüne yeni bir soluk getirmesinin yanında, özgün ve yerli bir içerik olmasıyla da dikkat çekiyor.

'Persona'nın iddialı oyuncu kadrosunda Ertan Saban ve Dilan Çiçek Deniz'in yanısıra; Ece Yüksel, Cenan Adıgüzel, Merve Nur Bengi, Noyan Uzer ve Harun Dağaşan yer alıyor. Dizide ayrıca birbirinden başarılı sürpriz isimler de konuk oyuncu olarak izleyiciyle buluşacak.