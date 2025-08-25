Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin final konseri Serkan Kaya'dan!

Festivalin son gününde Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda on binlerce hayranıyla buluşan Serkan Kaya konserinde; "Kalakaldım", "Zor Bela" ve "Mesele" gibi sevilen parçalarının yanı sıra, Türk müziğinin önemli isimleri arasında yer alan Ferdi Tayfur, İbrahim Erkal, Barış Manço ve Müslüm Gürses'in de şarkılarını yorumladı.

Serkan Kaya konser sırasında yaptığı konuşmada, "Kültür Yolu Festivali'ni düzenleyen, emek veren herkese, bizi sizlerle buluşturdukları için, böyle sahneler kurdukları için çok teşekkür ediyoruz. Ben Sivaslıyım ama dedem Erzurumlu. Ahlakınızı, edebinizi seviyorum. Harikasınız. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Erzurum'un bende yeri başkadır" dedi.