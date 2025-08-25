İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2025 Pazartesi / 2 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0014
  • EURO
    47,9896
  • ALTIN
    4438.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin final konseri Serkan Kaya'dan!
Magazin

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin final konseri Serkan Kaya'dan!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin son gününde sahneye, Serkan Kaya çıktı. Kaya, Erzurumluların yoğun ilgisiyle karşılandı.

HABER MERKEZİ25 Ağustos 2025 Pazartesi 12:19 - Güncelleme:
Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin final konseri Serkan Kaya'dan!
ABONE OL

Festivalin son gününde Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda on binlerce hayranıyla buluşan Serkan Kaya konserinde; "Kalakaldım", "Zor Bela" ve "Mesele" gibi sevilen parçalarının yanı sıra, Türk müziğinin önemli isimleri arasında yer alan Ferdi Tayfur, İbrahim Erkal, Barış Manço ve Müslüm Gürses'in de şarkılarını yorumladı.

Serkan Kaya konser sırasında yaptığı konuşmada, "Kültür Yolu Festivali'ni düzenleyen, emek veren herkese, bizi sizlerle buluşturdukları için, böyle sahneler kurdukları için çok teşekkür ediyoruz. Ben Sivaslıyım ama dedem Erzurumlu. Ahlakınızı, edebinizi seviyorum. Harikasınız. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Erzurum'un bende yeri başkadır" dedi.

  • kültür yolu festivali
  • erzurum kültür yolu festivali
  • serkan kaya

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'a yağmur sürprizi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.