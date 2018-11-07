Eser Karabil kimdir? Diriliş Ertuğrul oyuncusu Eser Karabil kaç yaşında nereli? Kara Gül dizisinden tanınan Eser Karabil Diriliş Ertuğrul’da hangi karakteri canlandıracak? soruların yanıtları bugün başlayacak olan Diriliş Ertuğrul dizisi yeni sezonu ile birlikte merak edilen konular arasında. Ünlü oyuncu Eser Karabil'in kim olduğu merak konusu oldu. Son olarak Diriliş Ertuğrul'un oyuncu kadrosuna dahil olan Eser Karabil, kariyeri boyuncu pek çok dizide rol aldı. Eser Karabil Türkiye’nin en çok izlenen tarih dizisi olan Diriliş Ertuğrul’da oynayacak. Diriliş Ertuğrul yeni sezona 7 Kasım Çarşamba günü başlayacak. Diriliş Ertuğrul yeni sezona muhteşem oyuncu kadrosuyla dönüyor. TRT 1’in en çok izlenen dizisi olan Diriliş Ertuğrul yeni sezona 122. Bölüm ile merhaba diyor. Kadrosunun neredeyse tamamını değiştiren Diriliş Ertuğrul'da, yeni sezon kadrosuna İlker Aksum, Hande Soral, Armağan Oğuz, Ünal Silver, Kimya Gökçe Aytaç, Enis Yıldız ve Eser Karabil'in dahil olduğu açıklanmıştı. İşte Diriliş Ertuğrul'un yeni oyuncularından Eser Karabil ile ilgili merak edilenler..

ESER KARABİL KİMDİR?

15 Ekim 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül GSF'de oyunculuk eğitimi aldı. İlk kamera deneyimini 2007 yılında "Kaybedenler" isimli sinema filmiyle yaşadı.



2013 yılında Karagül dizisinde rol alan Eser Karabil, Muhteşem Yüzyıl ile Fazilet Hanım ve Kızları dizilerinde de aldı. Başarılı oyuncu son olarak TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Diriliş Ertuğrul'un kadrosunda yer alıyor.

1980 yılının Ağustos ayında dünyaya gelen Eser Karabil’in burcu Aslan’dır.Aslen İzmir’de doğmuştur. Boyu 1.79 cm, kilosu ise 75 ‘tir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunu oyuncu, ayrıca Ege Üniversitesi Eütt (Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu)’nda yer almıştır.Bir dönem ekranlarda büyük beğeni ile izlenen Ezel dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir.

Daha sonra, Kırmızı ışık, Firar, Karagül, Kaybedenler, Kardeş Payı, Galip Derviş, Ne Gelen Var Ne Giden, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Fazilet Hanım ve Kızları gibi projelerde rol almıştır.2018 yılında ise Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur.