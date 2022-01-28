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Eşi cinayete kurban giden Ece Erken'den ilk açıklama: Kocamın katilleri bulunsun

Gittiği balık restoranında silahla vurularak öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili konuşan sunucu Ece Erken, bir an önce katillerin bulunmasını istiyor.

28 Ocak 2022 Cuma 09:08 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 09:09
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Sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor...

Yeniköy'deki bir balıkçıda 'borç' meselesi yüzünden tartıştığı 6 kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 7 yerinden yaralanarak yaşamını yitirmişti.

Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatı sanat camiasını derinden sarsarken, cinayetle ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; 4 şüpheli ise hala aranıyor.

"İKİ GAZETECİYLE OTURUYORUZ DEDİ"

Yaşananlar üzerine Ece Erken'den ilk açıklama geldi.

Eşi ile o gece yaptığı son konuşmayı anlatan Erken, şunları söyledi:

"Gece konuştuk... 'Restorandayım, Fikret Orman gitti. İki gazeteci ile oturuyoruz' dedi. Ben de tamam bir tanem dedim.

"ÇEVRİMİÇİ OLMAYINCA İÇERLEDİM, MEĞER SALDIRIYA UĞRAMIŞ"

00:15 ile 00:28 arası çevrimiçi olmayınca biraz içerledim. Meğer saldırıya uğramış.

"KOCAMIN KATİLLERİ BULUNSUN"

Ne olur kocamın katilleri bulunsun, kanı yerde kalmasın."

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