Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da beklenmedik ayrılık

24 Mart 2021 Çarşamba 15:41 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 15:43

ATV'nin fenomen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da izleyicileri üzen bir ayrılık yaşandı. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in yer aldığı dizide Ceylan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Sanem Çelik, son bölümle birlikte diziye veda etti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan büyük bir komplonun kurbanı oldu. Ceylan kaçırılarak rehin alındı. Final sahnesinde ise toplantıdan çıkan Hızır, karşısında bir minibüsten indirilen ve elleri bağlı olan Ceylan'ı gördü.

Ceylan araçtan indirildiği sırada, minibüsteki kişiler tarafından sırtından vuruldu. Hızır ise gözleri önünde vurulan Ceylan'ın şokunu yaşadı. Ceylan, Hızır'ın kucağında hayata gözlerini yumdu. Ceylan'ı canlandıran ünlü oyuncu Sanem Çelik de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı.

GÜZEL KADIN GÜZEL KAL

EDHO'nın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca son bölümün ardından Instagram hesabından Sanem Çelik ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Kaynarca paylaşımında "Güzel kadın güzel kal" notunu yazdı.

EDHO'YA BÖYLE VEDA ETTİ

Sanem Çelik ise Instagram'dan diziye veda paylaşımı yaptı. Dizinin ilk sezonlarındaki görüntülerini paylaşan ünlü oyuncu ,"Bir Ceylan geçti iyi ki!" notuyla EDHO'ya veda etti.