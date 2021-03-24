İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2021 Çarşamba / 11 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9368
  • EURO
    9,4284
  • ALTIN
    441.947
  • BIST100
    1417.21
  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da beklenmedik ayrılık
Magazin

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da beklenmedik ayrılık

İzleyicileri ekran başına kilitleyen fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde şok bir ayılık yaşandı. 'Ceylan' karakterine hayat veren Sanem Çelik diziye veda etti.

24 Mart 2021 Çarşamba 15:41 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 15:43
ABONE OL

ATV'nin fenomen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da izleyicileri üzen bir ayrılık yaşandı. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in yer aldığı dizide Ceylan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Sanem Çelik, son bölümle birlikte diziye veda etti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan büyük bir komplonun kurbanı oldu. Ceylan kaçırılarak rehin alındı. Final sahnesinde ise toplantıdan çıkan Hızır, karşısında bir minibüsten indirilen ve elleri bağlı olan Ceylan'ı gördü.

Ceylan araçtan indirildiği sırada, minibüsteki kişiler tarafından sırtından vuruldu. Hızır ise gözleri önünde vurulan Ceylan'ın şokunu yaşadı. Ceylan, Hızır'ın kucağında hayata gözlerini yumdu. Ceylan'ı canlandıran ünlü oyuncu Sanem Çelik de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı.

GÜZEL KADIN GÜZEL KAL

EDHO'nın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca son bölümün ardından Instagram hesabından Sanem Çelik ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Kaynarca paylaşımında "Güzel kadın güzel kal" notunu yazdı.

EDHO'YA BÖYLE VEDA ETTİ

Sanem Çelik ise Instagram'dan diziye veda paylaşımı yaptı. Dizinin ilk sezonlarındaki görüntülerini paylaşan ünlü oyuncu ,"Bir Ceylan geçti iyi ki!" notuyla EDHO'ya veda etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.