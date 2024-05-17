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'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalara kazınan Erkan Yolaç vefat etti

'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalarımıza kazınan, televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü Acıbadem Taksim Hastanesi'nde 89 yaşında vefat etti.

17 Mayıs 2024 Cuma 14:29 - Güncelleme:
'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalara kazınan Erkan Yolaç vefat etti
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Televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü Acıbadem Taksim Hastanesi'nde 89 yaşında vefat etti.

Acıbadem Taksim Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Topuz, Yolaç'ın vefatına yönelik şu bilgileri verdi:

"Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç'ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00'de vefat etmistir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

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