Eylül Su Sapan kimdir İstanbullu Gelin yeni oyuncusu Eylül Su Sapan kaç yaşında

Eylül Su Sapan kimdir İstanbullu Gelin yeni oyuncusu Eylül Su Sapan kaç yaşındadır? İstanbullu Gelin'de Faruk'un asistanı Özgür rolünü kim oynuyor? Eylül Su Sapan nerelidir? İstanbullu Gelin yeni oyuncusu Eylül Su Sapan biyografisini haberimizde derledik. Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı Star TV’nin büyük beğeni ile izlenen dizisi İstanbullu Gelin’in 30 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde Faruk’a yeni asistan olarak gelen Özgür’ün erkek değil de kadın çıkması ortalığı fena karıştıracak. 1993 senesinde dünyaya gelen güzel oyuncu an itibarıyla 25 yaşındadır. Lise eğitiminden sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde oyunculuk eğitimleri almıştır. Kamera karşısına çıktığı ilk proje ise Show Tv ekranlarının bir dönem oldukça beğeni toplayan dizisi Pis Yedili'dir. Dizide Melis karakterini canlandırmıştır. İşte Eylül Su Sapan hakkında merak edilenler star.com.tr’de…

FARUK’A YENİ ASİSTAN GELİYOR ORTALIK KARIŞIYOR

Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı Star TV’nin büyük beğeni ile izlenen dizisi İstanbullu Gelin’in 30 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde Faruk’a yeni asistan olarak gelen Özgür’ün erkek değil de kadın çıkması ortalığı fena karıştıracak.

EYLÜL SU SAPAN KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen Eylül Su Sapan, lise eğitimini tamamladıktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk üzerine eğitim aldı. Oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra kamera karşısına ilk kez Pis Yedili isimli dizide canlandırdığı Melis karakteri ile geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde rol alan Eylül Su Sapan, oyunculuk kariyerine günümüzde devam etmektedir. 2012'de Pis Yedili isimli dizide Melis karakterini canlandırdı. Dizi, okullarının yanmasıyla özel bir okula nakil olan yedi yakın dostun yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Kadir Doğulu, Eda Ece, Hazal Şenel, Melis Babadağ, Turan Özdemir ve Özge Özberk yer aldı. Genç oyuncu daha sonra ise Ammar: Cin Tarikatı isimli dizide Canan karakterini canlandırdı. Film, eğlenmek için bir araya gelen bir grup gencin korkunç bir gece yaşamalarını ve hayatlarının bir daha eskisi kadar düzgün olmamasını anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Duygu Paracıkoğlu, Eylül Su Sapan, Ozan Akbaba, Burak Sarımola ve Dilşah Demir yer aldı. Eylül Su Sapan 2015'te Beş Kardeş isimli dizide Nazlı karakterini canlandırdı. Dizi, birbirlerinde çok farklı karakterlere sahip olan beş erkek kardeşin küçük mahallelerinde yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Nadir Sarıbacak, Tansu Biçer, Osman Sonant ve Fatih Artman yer aldı.

Yer Aldığı Dizi ve Filmleri

2012-Pis Yedili

2013-Ammar: Cin Tarikatı

2015-Beş Kardeş

Ardından Beş Kardeş ve Klavye Delikanlıları gibi sevilen dizilerde yer almıştır. Genç oyuncu İstanbullu Gelin dizisinde Özgür karakteri ile karşımıza çıkacak.