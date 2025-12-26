Ezber bozan proje! Türkiye mini dizilerle anlatılacak

Türkiye'nin küresel tanıtımında yeni bir dönem başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen mini dizi temelli tanıtım stratejisi, Türkiye'nin tarihî, kültürel ve doğal zenginliklerini hikâye odaklı, sinematik yapımlarla dünya izleyicisiyle buluşturuyor.

İstanbul AKM'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk dizilerinin küresel gücüne dikkat çekerek bu yeni modelin, ülke tanıtımında yenilikçi bir aşamayı temsil ettiğini vurguladı.

Bakan Ersoy, mini dizilerde yer almayı "milli formayı giymek" olarak tanımlayarak, projelerde görev alan tüm ekiplerin Türkiye'nin tanıtımında önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti.