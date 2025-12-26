İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2025 Cuma / 7 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9309
  • EURO
    50,6001
  • ALTIN
    6228.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ezber bozan proje! Türkiye mini dizilerle anlatılacak
Magazin

Ezber bozan proje! Türkiye mini dizilerle anlatılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin uluslararası tanıtımı için sinema estetiğinde kurgulanan mini dizileri odağına alan yeni bir vizyon başlatıyor. Bu yapımlarla, Türkiye'nin kültürel mirası ve doğal güzelliklerinin dünya genelindeki izleyicilere özgün bir bakış açısıyla aktarılması amaçlanıyor.

Haber Merkezi26 Aralık 2025 Cuma 15:02 - Güncelleme:
Ezber bozan proje! Türkiye mini dizilerle anlatılacak
ABONE OL

Türkiye'nin küresel tanıtımında yeni bir dönem başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen mini dizi temelli tanıtım stratejisi, Türkiye'nin tarihî, kültürel ve doğal zenginliklerini hikâye odaklı, sinematik yapımlarla dünya izleyicisiyle buluşturuyor.

İstanbul AKM'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk dizilerinin küresel gücüne dikkat çekerek bu yeni modelin, ülke tanıtımında yenilikçi bir aşamayı temsil ettiğini vurguladı.

Bakan Ersoy, mini dizilerde yer almayı "milli formayı giymek" olarak tanımlayarak, projelerde görev alan tüm ekiplerin Türkiye'nin tanıtımında önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dönerciye daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.