Ezgi Mola’nın sevgilisi Mustafa Aksakallı kimdir? Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında, nerelidir? 6 aydır büyük aşk yaşadığı sevgilisi Mustafa Aksakallı ile gündeme gelen Ezgi Mola’nın, "Mutlu sonlu fotoğraf paylaştım!" notuyla yaptığı paylaşım, çok sayıda beğeni aldı. Geçtiğimiz haftalarda aşklarını ilan eden ikili büyük beğeni topladı. Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı, hem hayranları tarafından hem de magazin dünyası tarafından günün merak edilen konularının başından geliyor. 6 aydır büyük bir aşk yaşayan ikili fotoğraflarıyla konuşuluyor. İşte ayrıntılar...

EZGİ MOLA VE SEVGİLİSİNDEN PAYLAŞIM

Yaklaşık 6 aydır aşk yaşayan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı baharın keyfini çıkardı. Ezgi Mola sevgilisiyle doğa yürüyüşü yaptığı fotoğrafları paylaştı. 'Mutlu sonlu foto paylaştım' notuyla sevgilisi Mustafa Aksakallı ile çektiği kareleri yayınlayan Ezgi Mola'nın paylaşımı yüz binlerce beğeni ve yorum aldı.

MUSTAFA AKSAKALLI KİMDİR?

Ezgi Mola'yla aşk yaşayan Mustafa Sakallı, Tren Port Alaca işletmesinin sahibi. Mekanın işletmecisi olan Mustafa Sakallı, Enis Arıkan, Berkay, Gizem Karaca ve Kerimcan Durmaz'ın yakın arkadaşı. Özellikle Tren Port Alaca işletmesi Kerimcan Durmaz'ın sıklıkla çıktığı işletme olarak dikkat çekiyor.

Mustafa Aksakallı, Kuşadası'nda eğlence merkezi bulunuyor. İzmir'li olan Aksakallı 1.80 boyundadır.

EZGİ MOLA KİMDİR?

Ezgi Mola, 29 Mart 1983 İstanbul doğumludur. Baba tarafından aslen Malatya'lıdır. Lise eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk üzerine eğitim almaya başladı. Lisede öğrencilik zamanlarında da Müjdat Gezen Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından eğitimlerine devam eden Ezgi Mola'nın ilk televizyon deneyimi yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Karate Can dizisi oldu.

Lise eğitiminin ardından Aydoğan Temel'den iki yıl tiyatro eğitimi alan Ezgi Mola, Çürük Elma adlı oyunda rol alarak tiyatroya da adım attı. 2002 yılında Unutma Beni, 2003 yılında ise Sultan Makamı adlı dizilerde rol aldı.

2004 yılında BKM Mutfak kadrosuna katılan genç oyuncu, 2005 yazında ise gene bir BKM yapımı olan ve yönetmen koltuğunda Aydın Bulut'un oturduğu Hızlı Adımlar adlı televizyon filminde yer aldı; bu filmin ardından da BKM Atölye'ye katıldı.

2005 yılı Ezgi Mola için hızlı başladı; ilk olarak Türkan Derya'nın yönettiği Hırsız Polis adlı televizyon dizisinde yer alan başarılı oyuncu, ayrıca Yılmaz Erdoğan tarafından yönetilen komedi / macera filmi Organize İşler'deki rolü ile ilk defa sinemaya adımını atmış oldu.

Unutma Beni, Sultan Makamı, Görünmez Adam, Sevinçli Haller, Hırsız Polis, Senden Başka, Canım Ailem, Kolay Gelsin, Sınıf, Güneydoğudan Öyküler, Bir Ömür Yetmez, Kötü Yol, Kocan Kadar Konuş, Pazarları Hiç Sevmem, Soğuk, Celal ile Ceren, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Patron Mutlu Son İstiyor, İklim Meselesi, Kelebekler ve Lady Winsley gibi bir çok projede rol alan Ezgi Mola son olarak Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Organize İşler 2 Sazan Sarmalı adlı filmde Lerzan Berrak karakterine hayat vermiştir.