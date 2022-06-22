Fahrıye Evcen hamile mi? sorusunun yanıtı, ünlü oyuncu hakkında çıkan haberler sonrasında gündeme geldi. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da adından sıkça adından söz ettiren Fahriye Evcen, geçtiğimiz haftalarda 36 yaşına basmıştı. Burak Özçivit de eşinin doğum gününü Instagram'dan yayınladığı fotoğrafla kutlamıştı. Peki Fahriye Evcen kaç yaşında?

FAHRIYE EVCEN HAMİLE Mİ?

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti 2. çocuk heyecanı yaşıyor. 36 yaşındaki Fahriye Evcen'in hamile olduğu iddia edildi.

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, geçtiğimiz haftalarda TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Alparaslan: Büyük Selçuklu' adlı diziye veda eden Fahriye Evcen, ikinci kez hamilelik heyecanı yaşıyor.

Güzel oyuncunun 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Bebeklerinin cinsiyeti henüz belli olmayan çift, bebek müjdesi hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Instagram hesabında 12,7 milyon takipçisi bulunan Fahriye Evcen, paylaşımlarıyla da sıkça gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

FAHRİYE EVCEN KAÇ YAŞINDA?

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde 36 yaşına bastı. Burak Özçivit de kendisi gibi oyuncu eşinin doğum gününü Instagram'dan yayınladığı fotoğrafla kutladı.

Fahriye Evcen'in hamile olup olmadığı ile ilgili iddialara henüz bir açıklama gelmedi.

FAHRİYE EVCEN NERELİ?

Yaprak Dökümü dizisindeki Necla rolüyle ün kazanan Fahriye Evcen 1986 yılında Almanya Solingen'de doğdu.

Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafından Kavala göçmenidir. Evcen, aslen Samsun'un Bafra ilçesi, Sarıçevre köyündendir.

Solingen'de doğan Fahriye Evcen, çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini belirtti. Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayan Evcen, ailesiyle birlikte sıkıntılı günler yaşadı.

Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde okurken dizi teklifleri alınca okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı.

Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 2008 yılında yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur.

Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterini canlandırdı. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye döndü.

Fahriye Evcen, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu ve model Burak Özçivit ile evlendi.

Evcen, 2017 yılında Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin açtığı "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" oylamasında, aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede dokuzuncu sırada yer aldı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin 2019'da oğulları Karan dünyaya geldi.