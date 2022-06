Fatih Ürek'in son hali görenleri şaşırttı. Kısa sürede hızlı bir şekilde kilo veren sahne sanatçısının eski haliyle şimdiki hali arasında gözle görülür bir fark var. Fatih Ürek nasıl kilo verdiğini anlattı. Peki Fatih Ürek nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi? İşte son hali..

FATİH ÜREK NASIL ZAYIFLADI?

Fatih Ürek kısa sürede çok hızlı kilo verdi. Mide küçültme ameliyatı geçirerek kilo veren Fatih Ürek toplamda 30 kilodan fazla zayıfladı.

Yaklaşık 5 yıl önce tüp mide ameliyatı olan şarkıcı, geçirdiği operasyondan sonra 75 kiloya düştü.

Fatih Ürek, ameliyat sonrasında yaşadığı zor günleri böyle anlatmıştı:

- Diyabet hastasıyım. Kurtulamıyordum. Sahnede çok zorluk çekiyordum. Yürüyüşle, rejimle vermeye çalışıyordum ama olmuyordu.

- Bağırsaklarımda mayaya alerji durumum vardı. Ondan dolayı da bir şişkinliğim vardı. Nefesim kesiliyordu. Bu sistemi ilk duyduğumda doktora gittim. Uygun değil dediler. Sonraki zamanlarda tekrar gittim, yine olmaz dediler. Bir ara 14 kilo vermiştim, sonra kilo aldım. Gittim ve Tüp Mide ameliyat oldum.

- 2 ayda 30 kilo vermem anormal bir durum. Ameliyattan 10 gün sonra korkunç bir acı hissettim. Midemde gaz oluştuğunu düşündüm. Hastaneye gittim ve kaçak olduğu anlaşıldı.

"ÖLMEK İSTIYORUM" DEDIM

- 2 ay septik koma yaşadım. 66 kiloya kadar indim. Şu an 75 kiloyum. Mide stenti taktılar bana. İlaç bile içemedim. Damardan besin verdiler. Umut yok dediler. Halim yok, Yemek yiyemiyorum. 'Ölmek istiyorum' dedim.

"KEŞKE AMELIYAT OLMASAYDIM"

-Arkadaşlarımı dostlarımı aradım herkesle helalleştim. O dönem ablam rahatsız, annem rahatsız. Hİçbir şey umrumda değildi. O an "Keşke ameliyat olmasaydım" dedim.

"YENİ HAYATIM"

- Ameliyattan sonra 'yeni hayatım' dedim ve kendimi ödüllendirdim.

- Takı takmayı çok severim, o yüzden tek taş yüzük aldım.

- Şişmanken kendimi sahnede çok antipatik buluyordum. Şimdi ise çok yakışıklı olduğumu düşünüyorum.

- Kendimi 30'lu yaşlarımdaymışım gibi hissediyorum.

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek, 1966 yılında Erzurum'da doğmuştur. Sevgi, Selvi, Nurgül adında 3 ablası olan Fatih Ürek bir yaşındayken, Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan, aslen Malatya'lı olan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınması ile orada büyüdü.

İlkokulu Bursa'da okudu. Babası çalışmak için İstanbul'a gitti. Babası altı ayda bir eve geliyordu bu yüzden onu annesi büyüttü. Orta birde beklemeye kalır: 'O sene Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Sonra haksızlık yapıldığını düşündüğü için işten çıktı. Bu dönemde; züccaciyecide, mobilyacıda çalıştı, kuş sattı.

Gençliğinde ses sanatçısı olmaya karar verdikten sonra Bursa'da Taylan Gazinosunda çalışmaya başladı, daha sonra da 1989 yılında İstanbul'a taşındı.

Önce Şişli'de oturdu, sonra para kazanmaya başladıkça semt değiştirdi, önce Etiler'e, oradan Tarabya ve Sarıyer'e taşındı. 1993 yılında çıkardığı Yaktı Yaktı albümüyle, Times Dergisinin düzenlediği ankette "Best Album Cover Of All Time" ödülünü kazandı. Fatih Ürek, köfte dudaklarıyla çizgi film kahramanı Fred Çakmaştaş'a benzetilmektedir. Parıltılı pantolon, Transparan gömlek, Yılan dansı ve "Hadi Hadi" şarkısıyla gülen suratı hafızalara kazınmıştır.

FATİH ÜREK EVLENDİ Mİ?

Fatih Ürek hayatı boyunca hiç evlilik yapmamıştır.