24 Ocak 2022 Pazartesi 10:12 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 10:12

Fatma Girik yaşamını yitirdi. Fatma Girik, uzun süredir beyinde su toplanması hastalığı ile mücadele ediyordu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yaklaşık altı ay önce tedavi için İstanbul'a gelen Türk sinemasının ünlü oyuncusu, tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayata gözlerini yumdu. Peki Fatma Girik kaç yaşında öldü? Fatma Girik neden öldü, hastalığı neydi?

FATMA GİRİK KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı torba Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a gelen Türk sinemasının ünlü yıldızı 79 yaşındaki Fatma Girik, Kovid 19'a bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

FATMA GİRİK'İN HASTALIĞI NEYDİ?

Hidrosefali hastalığı olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen hastalık sebebiyle Fatma Girik, 2019 Şubat ayında shunt ameliyatı geçirmişti. 180'den fazla filmde rol alan Girik, Bodrum'daki evinde banyoda dengesini kaybederek düşmüş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı.

Fatma Girik'in eşi Memduh Ün, 2015 yılında vefat etmişti. Fatma Girik annesi Münevver Girik ve ablası Müesser Girik Torba'daki evinde yaşıyordu.



FATMA GİRİK KİMDİR?

Fatma Girik 12.12.1942 tarihinde İstanbul'da doğmuş olan Türk oyuncu ve eski siyasetçidir.

Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı.

Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.

Fatma Girik son olarak 2012 yılında yayınlanan Babalar ve Evlatlar dizisi ile ekranlarda yer aldı.

ROL ALDIĞI FİMLER

FATMA GİRİK'İN OYNADIĞI BAZI FİLMLER

Fatma Girik 60'lı yıllarda; Ali, Üsküdar İskelesi, Vatan ve Namus isimli filmlerde oynamıştır.

Ayrıca; Boş Yuva, İki Damla Gözyaşı ve Duvaksız Gelin, Belalı Torun, Oyuna Gelmez, Küçük Beyefendi, Sokak Kızı, Badem Şekeri, Bire On Vardı, Zifaf Gecesi, Öpüşmek Yasak, Keşanlı Ali Destanı, Köye Giden Gelin, Beş Şeker Kız, Bir Garip Adam, Kumarbaz, Namusum İçin, Yıldız Tepe, Avare Kız, Fakir Çocuklar, Kucaktan Kucağa, Karakolda Ayna Var, Son Gece, Anadolu Kızı, Kiralık Kadın, Yaprak Dökümü, Boş Beşik, Ezo Gelin, Erkek Fatma, Nebahat, Ham Meyve, Namus, Sevenler Ölmez, Meçhul Kadın, Evlat, Satın Alınan Koca, Menekşe Gözler, Dağdan İnme, Kızgın Toprak, Kuma, Meryem ve Oğulları, Kanlı Nigar, Ana Ocağı, Sinema Bir Mucizedir, Gün Ortasında Karanlık ve Namusun Bedeli gibi 180'den fazla filmde rol almıştır.

PLAKLARI

Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönemler olan 1960'lı ve 1970'li yıllarda Fikret Hakan'dan Suzan Avcı'ya , Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar onlarca sinema oyuncusu müzik plakları dordurmuşlardı. Bu plak yapma furyasına Fatma Girik'te katıldı ve birkaç 45'lik plak da o doldurdu. Bu plaklar şunlardır:

1965 - Aguş / Aşka Şepke - Serengil 10010

1975 - Aşk Düğümü / Su Sızmazdı Aramızdan - EMI Plak 1251(2008)