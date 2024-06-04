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Magazin

Fatma Karanfil, hayatını kaybetti

Dördüncü evre kanser olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Karanfil, hayatını kaybetti.

4 Haziran 2024 Salı 09:17 - Güncelleme:
Fatma Karanfil, hayatını kaybetti
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Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste karakteriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Karanfil'den acı haber geldi.

Dördüncü evre kanser olan Karanfil, tedavi gördüğü Florya'daki hastanede hayatını kaybetti. Vefat haberini menajeri sosyal medya hesabından duyurdu.

MENAJERİ DUYURDU

Usta oyuncunun menajeri Aslı İslamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'i kaybettik.

Türk sinema ve tiyatrosunun saygın isimlerinden, çok değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Sanat hayatı boyunca pek çok başarılı projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Fatma Karanfil, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zarafeti, çalışkanlığı ve insanlığı ile de örnek alınan bir isimdi. Bu acı kaybın derin üzüntüsünü yaşarken, Fatma Karanfil'e Allah'tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Işığı hiç sönmeyecek, kalplerimizde ve sanat dünyasında daima parlayacaktır. Mekanın cennet olsun, değerli Fatma Karanfil. Tüm sanat camiasına ve kamuoyuna duyurulur."

  • Fatma Karanfil
  • Aşk-ı Memnu
  • Yeşilcam

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