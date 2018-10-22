Fatoş Kabasakal kimdir eşi Erkan Kayhan kim Fatoş Kabasakal oynadığı dizi ve filmler hangileri

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Fatoş Kabasakal kimdir?



Fatoş Kabasakal, 9 Eylül 1982 tarihinde Edirne'de doğmuştur. Asıl adı Fatma Kabasakal'dır. Bulgaristan ve Arnavutluk'tan Edirne'ye göç eden ailesi Fatoş 3 yaşında iken İstanbul'a yerleşmiştir. Düz liseden mezun olduktan sonra üniversite okuyamadı. Ekol Drama Oyunculuk Okulu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Ayrıca Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi aldı. Tümay Özokur Ajans ile çalışmaktadır.



15 yaşındayken Kral TV'de bir müzik programı sunarak televizyon hayatına başladı. 2007 yılında 6 ay mankenlik de yaptı. 2007 yılında "Yıldızlar Savaşı" filminde;Berna Laçin ve Mehmet Ali Erbil'le başrolü paylaştığı sit com'da Berçin Taygun karakterini canlandırdı.





Nelson markası içinKapadokya'da mayo çekimi yaptı, katalog yüzü oldu. 2007 yılında Kayahan'ın "Bir Aşk Hikayesi" klibinde oynadı. 2010 yılında Tan'ın "Taş Yürek" klibinde de oynadı.



2010 yılında PANDA GOFRETTO reklamında oynadı. ATV ekranlarında "Elifnağme", Kanal 1 ekranlarında "Heyecanlı", Kanal 7 ekranlarında "Afiyet Şeker Olsun" ( yemek programı), Star Tv!de "Bir Eğlence Gecesi", Atv'de "Ver Çoşkuyu" programlarının sunuculuğunu yaptı. 2011 yılında Turk Max'ta "Fatoş'la Akıllı Alışveriş" isimli bir alışveriş programının sunuculuğunu yaptı.



TNT adlı televizyon kanalında "dedikodu" adlı magazin programı sundu.



Fatoş Kabasakal; 'bez bebek', 'Türk malı' ''ah polis olsam', 'yıldızlar savaşı', 'misi', 'iki arada aşk' ve 'sararan sevdalar' gibi dizilerde oynadı.



Fatoş Kabasakal, 1998 yılında "Ayrı Dünyalar" dizisinde rol aldı.



2007 yılında "Bez Bebek" adlı fantastik komedi çocuk dizisinde Evrim Akın, Tan Sağtürk, Oya Aydoğan ile birlikte oynadı.



Fatoş Kabasakal 2007 - 2010 yılları arasında "Parmaklıklar Ardında" adlı dizide; Selda Alkor, Serra Yılmaz, Zeynep Eronat, Cengiz Bozkurt, Fikret Kuşkan, Tardu Flordun, Özlem Düvencioğlu, Yelda Reynaud,Özgül Kavruk, gibi birçok oyuncuyla birlikte rol aldı.



2010 yılında "Türk Malı" adlı dizide Şafak Sezer, Binnur Kaya, Hazal Şenel,Barış Çelikkol, Özkan Uğur, Melek Baykal, Bekir Aksoy, Devin Özgür Çınar,Sinan Çalışkanoğlu ile birlikte oynadı.



2011 yılında senaristliğini, yönetmenliğini Hasan Karacadağ'ın yaptığı "Kurşun Bilal" adlı dizide Gökhan Mumcu, Arda Kural, Leyla Göksun, Sefa Zengin,Levent Sülün, Cem Kurtoğlu gibi oyuncularla beraber oynadı.



Filmleri ve Dizileri :

2013 - Kahireli Palas (Duygu) (TV Dizisi)

2011 - Kurşun Bilal (Azra) (TV Dizisi)

2010 - Türk Malı (Natalie) (TV Dizisi)

2010 - Gecekondu (Kendisi) (Tv Programı)

2007 - Yıldızlar Savaşı (Berçin Taygun) (TV Dizisi)

2007 - Parmaklıklar Ardında (Ceren Karadağ) (TV Dizisi)

2007 - Bez Bebek (Simge) (TV Dizisi)

2006 - Sararan Sevdalar (Betül Ünal)(TV Filmi)

2006 - Ah Polis Olsam (TV Dizisi)

2006 - Acemi Cadı (Tuğba) (TV Dizisi)

2005 - İki Arada Aşk (Bakkal) (TV Dizisi)

2005 - Misi (Yosun) (TV Dizisi)2005

1998 - Ayrı Dünyalar (Belkıs) (TV Dizisi)