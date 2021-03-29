Fazıl Ender Uzun kimdir? Fazıl Ender Uzun'un oynadığı filmler

29 Mart 2021 Pazartesi 09:59 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 09:59

Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti. Hababam Sınıfı'nın sevilen oyuncularından olan Fazıl Ender Uzun'un hayatı ve oynadığı filmler merak konusu oldu. 69 yaşındaki ünlü oyuncuya 1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konulmuştu. Uzun süren tedaviler sonucunda hayranlarını üzen haber bugün geldikten sonra Fazıl Ender Uzun'un hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Fazıl Ender Uzun kimdir? İşte detaylar...

FAZIL ENDER UZUN KİMDİR?

Hakkında çok bilgi bulunmayan Fazıl Ender Uzun'un 69 yaşında hayatını kaybettiği biliniyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Fazıl Ender Uzun hayatı merak edilirken ünlü oyuncunun ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konulan 69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, dün hayatını kaybetti. Hababam Sınıfı serisinde de rol alan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun hakkında detaylı bilgi bunulmamaktadır.

Hababam Sınıfı, Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı Hababam kitap serisinden uyarlanarak yapılan bir film serisidir.

Serinin ilk filmi 1975 yılında yapılmış olan Hababam Sınıfı'dır. Bunu daha sonra yine 1975 yapımı olan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, 1976 yapımı olan Hababam Sınıfı Uyanıyor ile Hababam Sınıfı Tatilde, 1978 yapımı olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve 1981 yapımı olan Hababam Sınıfı Güle Güle filmleri izler.

Serinin yeni nesil filmleri ise 2003 yapımı olan Hababam Sınıfı Merhaba, 2004 yapımı olan Hababam Sınıfı Askerde, 2005 yapımı olan Hababam Sınıfı Üç Buçuk, 2019 yapımı olan Hababam Sınıfı Yeniden ve son olarak 2020 yapımı olan Hababam Sınıfı Yaz Oyunları'dır.