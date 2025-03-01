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Ferdi Tayfur'un mirasına tedbir kararı! Kızı açıkladı

Ferdi Tayfur'un mirastan pay alamayan kızı Tuğçe Tayfur Aydın, mahkeme kararıyla babasının malvarlığına tedbir konulduğunu söyledi. Ferdi Tayfur, mirasının bir kısmını TSK, Darüşşafaka ve LÖSEV'e bağışlamıştı.

HABER MERKEZİ 1 Mart 2025 Cumartesi 09:19 - Güncelleme:
Ferdi Tayfur'un mirasına tedbir kararı! Kızı açıkladı
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79 yaşında hayatını kaybeden arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un mirası aile arasında kriz çıkardı. Sanatçının mirasından pay alamayan kızı Tuğçe Tayfur Aydın, mahkeme kararıyla babasının tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konulduğunu açıkladı.

Sanatçının kızı, sosyal medya hesabından, "Mahkeme kararıyla babamın tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konulmuştur. Yani hiç kimse babamın şarkılarını satamaz, üzerinden ticari gelir elde edemez. Bu daha başlangıç. Adalet er ya da geç tecelli eder" dedi.

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