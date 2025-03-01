79 yaşında hayatını kaybeden arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un mirası aile arasında kriz çıkardı. Sanatçının mirasından pay alamayan kızı Tuğçe Tayfur Aydın, mahkeme kararıyla babasının tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konulduğunu açıkladı.

Sanatçının kızı, sosyal medya hesabından, "Mahkeme kararıyla babamın tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konulmuştur. Yani hiç kimse babamın şarkılarını satamaz, üzerinden ticari gelir elde edemez. Bu daha başlangıç. Adalet er ya da geç tecelli eder" dedi.

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