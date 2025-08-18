İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2025 Pazartesi / 24 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8796
  • EURO
    47,7385
  • ALTIN
    4381.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ferhat Göçer Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi!
Magazin

Ferhat Göçer Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi!

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde sahne, şarkıcı Ferhat Göçer'in oldu. Ferhat Göçer sahne performansıyla Erzurumlulara unutulmaz bir gece yaşattı.

İHA - AA18 Ağustos 2025 Pazartesi 17:33 - Güncelleme:
Ferhat Göçer Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi!
ABONE OL

Ferhat Göçer, Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde on binlerce hayranıyla buluştu.

Göçer, Erzurumlu merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın sevilen şarkısı "Canısı" yorumuyla başladığı konserinde; "Unutmuş Çoktan", "Sorarlarsa", "Gül ki Sevgilim" gibi beğenilen eserlerini seslendirdi. Erzurumlular, gece boyunca Göçer'e büyük bir coşkuyla eşlik etti.

Göçer sahnede yaptığı konuşmada, "Kültür Yolu Festivali'nde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabii ki bu festivali anlamlı kılan sizlerin buradaki varlığı. Böylesine görkemli ve coşkulu bir kalabalıkla karşıladığınız için sizlere yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Osmaniye'de deprem izleri: Berker Apartmanı yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.