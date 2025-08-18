Ferhat Göçer Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi!

Ferhat Göçer, Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde on binlerce hayranıyla buluştu.

Göçer, Erzurumlu merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın sevilen şarkısı "Canısı" yorumuyla başladığı konserinde; "Unutmuş Çoktan", "Sorarlarsa", "Gül ki Sevgilim" gibi beğenilen eserlerini seslendirdi. Erzurumlular, gece boyunca Göçer'e büyük bir coşkuyla eşlik etti.

Göçer sahnede yaptığı konuşmada, "Kültür Yolu Festivali'nde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabii ki bu festivali anlamlı kılan sizlerin buradaki varlığı. Böylesine görkemli ve coşkulu bir kalabalıkla karşıladığınız için sizlere yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.