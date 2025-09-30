İSTANBUL 21°C / 12°C
  Ferhat Göçer İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde şarkılarını seslendirdi
Magazin

Ferhat Göçer İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde şarkılarını seslendirdi

Ferhat Göçer, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde Galataport Saat Kulesi Meydanı'nda sahne aldı. Binlerce müzikseverin eşlik ettiği konserde şarkıcı, “Biri Bana Gelsin”, “Takvim” ve “Unutmuş Çoktan” gibi sevilen parçalarını coşkuyla seslendirdi. Gece, festivalin en unutulmaz anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

30 Eylül 2025 Salı 11:47
Ferhat Göçer İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde şarkılarını seslendirdi
İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde sahne alan şarkıcı Ferhat Göçer, sevilen şarkılarıyla Galataport Saat Kulesi Meydanı'nı dolduran binlerce müzikseveri coşturdu.

İstanbul Kültür Yolu Festivali, ikinci gününde Türk müziğinin güçlü sesi Ferhat Göçer'i ağırladı. Galataport Saat Kulesi Meydanı'nı dolduran binlerce müziksever, Ferhat Göçer'in unutulmaz performansına tanıklık etti.

İstanbullular Göçer'in "Biri Bana Gelsin", "Takvim", "Unutmuş Çoktan" gibi sevilen eserlerine bütün gece dev bir koro halinde eşlik etti.

Şarkıcıya hayranları yoğun ilgi gösterirken, gece, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin en görkemli anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

