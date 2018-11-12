Ferhat Göçer kimdir aslen nereli kaç yaşında kızı Yağmur Göçer kaç yaşında

Ferhat Göçer kimdir kaç yaşında nereli kızı Yağmur Göçer kaç yaşındadır? Ferhat Göçer biyografisi araştırılıyor. Şarkıcı Ferhat Göçer eşi kimdir, kızları kaç yaşındadır? Magazin gündeminin sık konuşulan ismi Ferhat Göçer kaç kez evlendi? Ferhat Göçer çocukları kim? sorularına yanıt aranıyor. Şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Ferhat Göçer hakkında merak edilenler haberimizde derlendi. Tıp Fakültesi mezunu bir doktor olan Ferhat Göçer, çıkarttığı albümler ve yayınladığı kliplerle müzik dünyasından kendine önemli yer edinmiş bir isim. 1970 yılında Şanlıurfa'nın bir ilçesi olan Birecik'te doğan Ferhat Göçer, ailesinin işleri gereği çocukluğunu İzmit'te geçirdi. 1985 yılında İzmit Lisesi'nden mezun olan Ferhat Göçer, Üniversite eğitimi ise İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Devlet Konservatuarı’nda tamamladı. Devlet Opera ve Balesi'nde yaklaşık olarak 2 yıl sözleşmeli olarak çalışan Ferhat Göçer, doktor olarak mecburi hizmetini yapmak için Şanlıurfa'ya gitti. Zorunlu hizmetini bitirip İstanbul'a dönen Göçer, Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde Genel Cerrah olarak görev yaparken aynı zamanda müzik kariyerine de devam etti. Müzik kariyeri ve tıp doktorluğunu aynı anda yürütmekte zorluk çeken ünlü sanatçı, aktif olarak doktorluk mesleğini yapmayı bırakmıştır. İşte Ferhat Göçer kızı Yağmur Göçer hakkında merak edilenler star.com.tr'de derlendi.

KIZI YAĞMUR İSYAN ETTİ

Sanatçı Ferhat Göçer'in 19 yıl önce boşandığı ilk eşinden olan kızı Yağmur Göçer, sosyal medyadan sitem etti.

"Bir kız çocuğunun haykırışı" notunu taşıyan açıklamada 21 yaşındaki Yağmur, babası Ferhat Göçer'e, "Af dilemek için sakın gelme. Benden çaldığın her gün için davacıyım senden" ifadelerini kullandı.

Kızının bu sitemi üzerine sanatçı şu açıklamayı yaptı:

EVİM ONUN EVİDİR!

"Yağmur benim kızım... 2 çocuğumdan biri... 2 canım var, o diğer yarısı... 21 yaşında ve bugüne kadar yaşadığımız her şey, tüm çabalarım,üzüntülerim, gerçekler,çaresizliklerim onun iyiliği adına bende saklıdır... Evim onun evidir...İstediğinde baba ocağı onun yuvasıdır..."

FERHAT GÖÇER KAÇ KEZ EVLENDİ EŞLERİ VE ÇOCUKLARI KİMDİR?

Ferhat Göçer şöhrete kadar olan süreçteki ömrüne 3 evlilik sığdırmıştı. Ferhat Göçer'in ilk ve son evliliğinden iki çocuğu var.

İlk evliliğinden kızı Yağmur Göçer son evliliğinden ise oğlu Can isminde bir oğlu bulunuyor.

Ferhat göçer ilk eşi Berna Hocaoğlu ve kızı yağmur İlk eşi Doçent Berna Hocaoğlu ile olan evliliğinden Yağmur isminde bir kızı olmuştu. 1997 doğumlu olan Yağmur Göçer şimdi 19 yaşında. Bundan iki yıl önce babasına açtığı dava ile gündeme gelmişti.

FERHAT GÖÇER KİMDİR?

1970 yılında Şanlıurfa'nın bir ilçesi olan Birecik'te doğan Ferhat Göçer, ailesinin işleri gereği çocukluğunu İzmit'te geçirdi. 1985 yılında İzmit Lisesi'nden mezun olan Ferhat Göçer, Üniversite eğitimi ise İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Devlet Konservatuarı’nda tamamladı.

Devlet Opera ve Balesi'nde yaklaşık olarak 2 yıl sözleşmeli olarak çalışan Ferhat Göçer, doktor olarak mecburi hizmetini yapmak için Şanlıurfa'ya gitti. Zorunlu hizmetini bitirip İstanbul'a dönen Göçer, Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde Genel Cerrah olarak görev yaparken aynı zamanda müzik kariyerine de devam etti. Müzik kariyeri ve tıp doktorluğunu aynı anda yürütmekte zorluk çeken ünlü sanatçı, aktif olarak doktorluk mesleğini yapmayı bırakmıştır.

MÜZİK KARİYERİ

Türkiye’nin tek şahsa özel senfoni orkestrası olan Metropol Senfoni Orkestrası'nı kuran ve konserler veren sanatçının kendi adını taşıyan ilk albümünü 2005 yılında yayınlandı. 2007 yılında ikinci albümü olan 'Yolun Açık Olsun' ile ödül kazanan ve popülaritesini arttıran Ferhat Göçer, ‘Anadolu Aryaları’ adlı projesi ile İstanbul'dan Diyarbakır'a, Gaziantep’ten İzmir’e uzanan konserler gerçekleştirdi.

ÖZEL HAYATI

İlk evliliğini 23 yaşındayken, 1993 yılında meslektaşı Doktor Berna Hocaoğlu ile yaptı, Ferhat Göçer'in bu evliliği yaklaşık 5 yıl sürdü ve 1998'de bitti. Ünlü sanatçının bu evliliğinden 1997 yılında "Yağmur" adını verdikleri bir kızı bulunuyor. İkinci evliliğini de yine kendi gibi doktor olan Meltem Hanım'la 1998'de yapan Ferhat Göçer, üçüncü evliliğini ise Ayla Göksel ile 2001 yılında gerçekleştirdi. Ayla Göksel ile 7 yıl evli kalan ve 2008'de boşanan Göçer'in Can adını verdikleri 2006 doğumlu bir de oğlu bulunuyor. Ünlü sanatçı şimdilerde ise Ömür Gedik'le birlikte.