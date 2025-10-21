İSTANBUL 21°C / 12°C
Magazin

Festival finalinde rap rüzgarı: Sagopa Kajmer sahnede!

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, Sagopa Kajmer'in muhteşem konseriyle noktalandı. Nevruz Parkı'nı dolduran binlerce müziksever, rapçinin enerjik performansına büyük bir coşkuyla eşlik etti.

21 Ekim 2025 Salı 14:05
Festival finalinde rap rüzgarı: Sagopa Kajmer sahnede!
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, muhteşem bir konserle sona erdi. Rapçi Sagopa Kajmer, festivalin son gününde Nevruz Parkı'nda sahne alarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Binlerce müzikseverin akın ettiği konser alanında coşku doruktaydı. Sagopa Kajmer, "Istakoz", "Meftun", "Ahmak Islatan" gibi parçalarını seslendirirken dinleyiciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Sahne performansıyla büyük beğeni toplayan rapçi, konserin sonunda Diyarbakır halkına teşekkür ederek, "Bu muhteşem enerjiyi hiç unutmayacağım" sözleriyle geceyi noktaladı.

Popüler Haberler
