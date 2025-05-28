Fetih ruhu, TRT ekranlarında seyircisiyle buluşacak!

TRT, İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü kapsamında hazırladığı özel içerikleri izleyici ve dinleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüne özel hazırlanan içerikler, TRT'nin televizyon ve radyo kanallarında yayınlanacak.

İşte TRT'nin İstanbul'un Fethi için hazırladığı yayın kuşağı!

"Mehmed: Fetihler Sultanı", özel bölümüyle TRT 1'de

TRT'nin sevilen dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı", İstanbul'un Fethine özel kolaj bir bölümle 29 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de ekranlarda olacak.

TRT Haber'de ise gün boyu canlı yayınlar ve özel haberler ekranlara gelecek. TRT 2'den "Tarih Söyleşileri" İstanbul'un Fethinin 572. yıl dönümü, 29 Mayıs Perşembe günü saat

17.00'de TRT 2 ekranlarında "Tarih Söyleşileri" programında ele alınacak. Mehmet İpşirli ve Coşkun Yılmaz'ın sunduğu "Tarih Söyleşileri: İstanbul'un Fethi" özel bölümünde fetih tüm detaylarıyla tartışılacak.

13. Uluslararası Fetih Kupası Finalleri TRT Spor Yıldız'da

43 ülkeden 710 sporcunun katıldığı ve 3 farklı branşın mücadele ettiği tek okçuluk müsabakası olma özelliği taşıyan "13. Uluslararası Fetih Kupası Madalya Atış Finalleri" etkinliği 29 Mayıs Perşembe günü 15.30'da canlı yayınla TRT Spor Yıldız ekranlarında olacak.

İstanbul'un Fethine özel yayınlar TRT Türk'te

"Kalbimizdeki İzler – İstanbul'un Fethi" programında, İstanbul'un fethine dair izler; ezgiler ve görseller aracılığıyla 29 Mayıs Perşembe günü saat 18.50'de ekranlara gelecek. "Haberdar – İstanbul'un Fethi Özel" programında ise İstanbul'un fethinin 572. yılı anısına, fetih öncesi ve sonrası döneme ilişkin önemli detaylar işlenecek. Program saat 21.30'da izleyicilerle buluşacak. Saat 23.20'de başlayacak olan "Fethin İzinde" programı ise İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Mehmet Lütfi Arslan'ın sunumuyla TRT Türk'te yayınlanacak.

"Gezgin Çelebi Semavi'nin Sırrı" ile İstanbul'un Fethi anılacak

"Gezgin Çelebi Semavi'nin Sırrı" programında İstanbul'un fethinin yıl dönümüne değinilecek. Program, 29 Mayıs Perşembe günü saat 02.50, 11.45 ve 19.35'te TRT Diyanet Çocuk ekranlarında olacak.

"Bil Bakalım"da İstanbul'un Fethi özel etkinliği yer alacak

TRT'nin sevilen dijital bilgi yarışması "Bil Bakalım"da da 29 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında "İstanbul'un Fethi Etkinliği" düzenlenecek. Yarışmanın özel etkinliği; İstanbul'un Fethi'nin tarihimizdeki ve dünya tarihindeki yeri ve önemi üzerine olacak. TRT radyolarında da gün boyu özel konserler, programlar ve söyleşiler dinleyicilerle buluşacak.