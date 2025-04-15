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Fetih yolunda son engel! Konstantiniyye'nin kapıları açılıyor mu?

Osmanlı ordusunun Konstantiniyye surlarını aşmayı başardığı yeni bölümde, Sultan Mehmed hiç beklemediği büyük bir engelle karşı karşıya kalıyor. Zafere bir adım kala kurulmuş tuzaklar, hem padişahı hem ordusunu zorlu bir sınavın eşiğine getiriyor. Surların ardındaki ölümcül sırlar, İstanbul'un fethine giden yolda belirleyici olacak.

Haber Merkezi15 Nisan 2025 Salı 11:24 - Güncelleme:
Fetih yolunda son engel! Konstantiniyye'nin kapıları açılıyor mu?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı kırk ikinci bölümüyle 15 Nisan Salı (bu akşam) günü ekranlara gelecek.

Tarihin en büyük padişahlarından Sultan Mehmed'in hayatını konu alan Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Seçkin Özdemir, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Esila Umut, Sena Çakır, Kenan Çoban, Ertuğrul Postoğlu, Osman Soykut, Serdar Gökhan ve Turgay Tanülkü ve Ghassan Massoud gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümde neler olacak?

Haftalardır kanıyla, canıyla ve teriyle Konstantiniyye surlarını zorlayan Osmanlı ordusu nihayet aşılmaz denilen surları aşmış, girilmez denilen Konstantiniyye'ye girmeyi başarmıştır. Zafere ramak kalan bu büyük anların şevkiyle, Hz. Peygamber övgüsüne mazhar olmak için atılmayı bekleyen Mehmed, hiç beklemediği bir engelle karşılaşır ve bütün planları alt üst olma noktasına gelir. Mehmed'in karşılaştığı bu büyük engel nedir? Sultan Mehmed yeniden ayağa kalkabilecek midir?

Osmanlı ordusu dört bir koldan Konstantiniyye'ye girmeyi başarsa da onları İmparator Konstantinos'un sokak sokak işlediği ölümcül tuzaklar beklediğinden habersizdirler. Osmanlılar, Bizans'ın kurduğu ölüm kapanlarını aşıp da zafere ulaşabilecekler midir? Bu akla hayale sığmayacak tuzaklar hangi yiğitleri hangi büyük imtihanlara sürükleyecektir?

Ordusuyla Konstantiniyye'yi fethedip yeni bir çağı başlatmanın eşiğinde olan Sultan Mehmed'i o aşılmaz denilen surların ardında hangi ölümcül tuzaklar ve yıkıcı sırlar beklemektedir? Sultan Mehmed ve gözü kara ordusu müjdelenen fethe sonunda ulaşabilecekler midir?

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