Fetihler Sultanı'na üç transfer... Bakın dizide kimler rol alacak!

Dizinin yeni bölümlerinde hikâyeye yön verecek üç yeni karakter izleyiciyle buluşacak. Tarihi anlatımı ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle dikkat çeken yapım, bu yeni isimlerle birlikte dramatik yapısını daha da derinleştirmeye hazırlanıyor.

"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin yeni bölümlerinde Güzel Radu karakterine Adem Bal, Katarina karakterine Alma Terziç, Stefan karakterine ise Yılmaz Bayraktar hayat verecek.

Kadroya dâhil olan bu isimlerin oynayacağı karakterlerin, Osmanlı tarihinin kritik dönemlerinden birine ışık tutan hikâyede önemli kırılma noktalarına neden olması bekleniyor. Yeni karakterler, entrikalar, ittifaklar ve güç dengeleriyle dizinin temposunu daha da yükseltecek.