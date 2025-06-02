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Fetihler Sultanı'nda Pontus imparatoru, Osmanlı'ya başkaldırmakta direnecek mi?

TRT 1'in geçtiğimiz sezona damga vuran iddialı dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 48. bölümüyle ekranlara geliyor.

HABER MERKEZİ2 Haziran 2025 Pazartesi 16:53 - Güncelleme:
Fetihler Sultanı'nda Pontus imparatoru, Osmanlı'ya başkaldırmakta direnecek mi?
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Tarihin en büyük padişahlarından Sultan Mehmed'in hayatını konu alan Mehmed: Fetihler Sultanı'nın başrolünde Serkan Çayoğlu yer alıyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümünde bizi neler bekliyor?

Çandarlı, tek başına hareket etmekten dolayı Sultan Mehmed tarafından saraya çekilir. Ancak yolun sonuna doğru ilerlediğini anlamaz. Zağanos'un hedef tahtasına oturması ve sonunu hazırlayan gelişmelerin başlaması tam da bu olay minvalinde gelişir. Notaras'ı yakalayan Zağanos, kurduğu oyunla Çandarlı'yı ağına düşürmeye çalışır. Ancak bu da yetmez, Mehmed'in bizzat her şeye şahit olmasını ister. Zağanos bunu başarabilecek mi, yoksa sonuçsuz mu kalacak?

Öte taraftan Vlad, Mehmed'in huzuruna gelir ve iki eski dost hasret giderir. Artık Mehmed'in planlarında Vlad da yer almaktadır.

Mehmed, Agamemnon'un arkasındaki güç olan Pontus'a Evrenosoğlu ve Bali'yi gönderir. Pontus üzerine gelen akıncılardan haber alır ve yollarına pusu atar. Evrenosoğlu ve Bali'yi bu pusudan Çepnilerden Şamil kurtarır. Evrenosoğlu pusudan kurtulunca Pontus imparatorunun karşısına çıkıp Sultan Mehmed adına hesap sorar. Pontus imparatoru, Osmanlı'ya boyun mu eğecek, yoksa başkaldırmakta direnecek mi?

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